Real Madrid | l’effetto Cristiano Ronaldo è clamoroso | Bernabeu mai cosi vuoto!

Il Real Madrid dimentica Ronaldo - i tifosi no : Bernabeu mezzo vuoto e tante maglie di CR7 : Il Real dimentica, per forza, Cristiano Ronaldo, i tifosi no. Facile immaginarlo, a giudicare soprattutto dalla quantità di titoli vinti e dalle gioie che il portoghese ha portato a Madrid nei nove ...

Calcio : Real Madrid piega il Getafe 2-0 : ANSA, - ROMA, 20 AGO - Il dopo Cristiano Ronaldo è cominciato per il Real Madrid con una vittoria sul Getafe nella prima giornata della Liga. Al 20' del primo tempo Carvajal ha sbloccato il risultato ...

Liga - Real Madrid : il primo anno senza CR7 inizia con una vittoria : L'anno I dopo CR7 , come da prima pagina di Marca di ieri, per il Madrid comincia con una vittoria placida: 2-0 al Getafe con gol di Carvajal e Bale, una traversa del gallese, un palo di Asensio e un'...

Real Madrid su Milinkovic e Icardi : Claudio Lotito non arretra di un millimetro davanti alla sua richiesta da 150 milioni di euro per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo 'Don Balon', il Real Madrid si sarebbe fatto avanti per il ...

Calciomercato Lazio - nuovo assalto del Real Madrid per Milinkovic-Savic : la super offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato della Lazio si è concluso senza il sussulto finale ma il colpo è stato mantenere in rosa Milinkovic-Savic. Forse. Il campionato dei biancocelesti è iniziato con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli ma nelle ultime ore a tenere banco sono nuove voci di mercato. Il Real Madrid cerca ancora un big per sostituire Cristiano Ronaldo e sembra che nella mente di Florentino Perez ci ...

Lazio - l’agonia per Milinkovic-Savic non è finita : nuovo assalto del Real Madrid : Milinkovic-Savic continua ad essere uno dei calciatori più ambiti sul mercato, nonostante la richiesta della Lazio sia decisamente elevata I tifosi della Lazio non possono tirare il fiato in merito al gioiellino Milinkovic-Savic. Il calciatore della Lazio è stato corteggiato da diversi club durante l’estate di calciomercato, ma va ricordato che in Spagna la sessione non è ancora chiusa. Il Real Madrid cerca ancora un big per ...

Modric dalla parte… dell’Inter! Il centrocampista difende i nerazzurri dopo la denuncia del Real Madrid : Luka Modric si è ritrovato in mezzo agli interessi di Real Madrid ed Inter: dopo la denuncia alla Fifa di Florentino Perez ai danni dei nerazzurri, sarebbe stato ascoltato anche il calciatore dopo un Mondiale concluso da vicecampione del mondo in carica, Luka Modric si è ritrovato al centro delle voci di mercato. In particolare, il croato è stato più volte accostato all’Inter, finendo per far infuriare il Real Madrid. La squadra ...

Probabili formazioni Real Madrid – Getafe - 1^ Giornata Liga 19-08-18 : Domenica 19 Agosto, parte la Liga anche per il Real Madrid tri-campione d’Europa, che affronterà il Getafe nel derby madrileno. L’estate dei blancos è stata sicuramente molto turbolenta: prima l’addio improvviso dell’allenatore Zinedine Zidane; poi il trasferimento shock di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la corte spagnola per abbracciare la Juventus di Allegri; infine il caso Modric, anche se quest’ultimo ...

Calciomercato - dopo la denuncia del Real Madrid : Modric scagiona l'Inter : Florentino Perez resta a mani vuote: Luka Modric scagiona l'Inter. Si risolve con un nulla di fatto il tentativo di denuncia alla FIFA del Real Madrid, che nelle ultime ore aveva provato a procedere ...

Pep Guardiola - quanti aneddoti : 'Vi spiego la differenza tra City e Real Madrid' : "Non c'è bisogno di dover mancare di rispetto agli avversari " prosegue Mou " si può essere una squadra ricca e in grado di comprare i migliori giocatori al mondo, ma le buone maniere no e questo ...

Inter - dalla Spagna : nella lista del Real Madrid c'è Icardi : Serve assolutamente un attaccante. È quanto avrebbe detto ai suoi dirigenti il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui dopo le amichevoli estive dei campioni del mondo e la finale di Supercoppa europea persa contro l'Atletico Madrid. È questa l'unica grossa 'fallà nella rosa Madridista individuata dal successore di Zinedine Zidane, che per il resto è convinto ...

