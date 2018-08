Rating | Moody' s frena sull' Italia | Attendiamo le riforme

Moody's prolunga esame Italia - su Rating decide entro ottobre : Roma, 20 ago., askanews, - L'agenzia statunitense Moody's ha annunciato di aver prolunga to il suo processo di analisi per un possibile deeclassamento del rating della Repubblica Italia na, la cui ...

Moody's rinvia l'esame del Rating all'Italia perché serve 'maggiore chiarezza' : Moody's ha annunciato di aver rinvia to il processo di revisione per un eventuale declassamento del rating italiano in attesa di 'maggiore chiarezza' sull'andamento dei conti pubblici e sul percorso ...

Moody's prolunga esame Italia - su Rating decide entro ottobre : Roma, 20 ago., askanews, - L'agenzia statunitense Moody's ha annunciato di aver prolunga to il suo processo di analisi per un possibile deeclassamento del rating della Repubblica Italia na, la cui ...

Rating della Turchia decassato : Moody's e S&P danno un altro schiaffo ad Ankara : Come se no lo fosse già abbastanza, la crisi della Turchia si arricchisce di un nuovo episodio che la aggrava ulteriormente. La scorsa notte infatti le agenzie di Rating Moody e Standard & Poor’s hanno declassato il Rating portandolo a "junk" (spazzatura). E se per S&P l'outlook rimane stabile, per Moody’s invece peggiora a "negativo". Le motivazioni delle agenzie di RatingMoody aveva già colpito il Rating sovrano turco nel 2016, mentre ...