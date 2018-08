Rap contro Salvini | Denunciato giovane straniero

Adesso spunta il Rap "contro" Salvini : "Italia racist - gente racist" : Non sembrerebbe un tono troppo conciliante quello utilizzato dal giovane che, durante una delle giornate in cui si è svolto il Festival del Folklore, storica manifestazione tenutasi questa settimana ad Alatri, in provincia di Frosinone, ha deciso di dedicare un "rap" al ministro dell'Interno Matteo Salvini. E non solo a lui. La kermesse ciclopica non ha giocato alcun ruolo nella rappresentazione musicale messa in atto dall'autore del testo. ...

Matteo Salvini e Frankie hi-nrg/ Rapper contro il ministro per il selfie a Genova ai funerali - lui : “Cretino!” : Matteo Salvini in occasione dei drammatici funerali di Stato, è stato ripreso mentre posava per un selfie. Il Rapper Frankie hi-nrg mc l'ha pesantemente criticato.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:55:00 GMT)

La Lega contro i suoi ex : "Continuano a qualificarsi come Rappresentanti del partito" : ...la segreteria provinciale hanno indotto in grave errore e confusione la cittadinanza e risultano quindi episodi inaccettabili e deplorevoli non rientrando nella sana e corretta dialettica politica ...

Georgia - polizia usa taser contro 87enne/ Il capo dipartimento “Aveva un coltello e Rappresentava un pericolo" : Georgia, polizia usa taser contro 87enne. Il capo dipartimento “Aveva un coltello e rappresentava un pericolo". La donna stava cogliendo dei fiori in un sentiero(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Usa - 350 giornali contro Trump/ Il Rapporto burrascoso del presidente Usa con i media : Maxi campagna di stampa contro Trump: 350 giornali scrivono in editoriale, "noi non siamo nemici del popolo". La "guerra" sulla libertà di stampa: NYT, "abbonatevi a news locali"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 00:40:00 GMT)

«Asfaltata la botola della secchia Rapita» : la Borgonzoni contro il Comune : 16 agosto 2018 , modifica il 16 agosto 2018 - 15:55, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Beppe Grillo contro l’omeopatia : “Sospendere la vendita dei prodotti in farmacia - sono privi di efficacia teRapeutica” : Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, si scaglia contro l'omeopatia e chiede all'ordine dei farmacisti di sospendere la vendita dei prodotti omeopatici in quanto privi di alcuna efficacia terapeutica: "L'’omeopatia è stata più volte messa in discussione, sino a ripetuti quanto implacabili verdetti di inefficacia e inopportunità. Questo sia per quanto concerne la validità come opzione terapeutica che per la possibilità di un ritardo ...

Incidente stradale Palermo-Catania : 2 morti/ Ultime notizie Centuripe - scontro anche a TRapani : una vittima : Incidente stradale Palermo-Catania: 2 morti e 3 feriti. Ultime notizie Centuripe, scontro mortale anche a Trapani: una vittima, strage su strade siciliane(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 12:43:00 GMT)

Angelina Jolie in guerra contro Brad Pitt : “Vuole uccidere ogni Rapporto con i figli” : Angelina Jolie dichiara guerra a Brad Pitt tanto che, secondo fonti vicine all’attrice, sarebbe pronta ad “uccidere ogni rapporto di lui con i figli”. A quanto pare fra i due ex coniugi ci sono ancora moltissime questioni in sospeso e la diva non ha nessuna intenzione di farla passare liscia all’ex marito. Soprattutto per quanto riguarda i sei figli, a cui è legatissima e che sono stati uno dei principali motivi che ha ...

Abusi su disabili - Fontana : 'TeRapie controllate con specchi o telecamere' : Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' Fontana: Famiglie gay non esistono. Stop Salvini: Aborto e unioni civili non in discussione Ti potrebbe interessare: Le associazioni tifano Marzetti sottosegretario al ...

Risultati Coppa Italia - colpo grosso del Cosenza : spettacolo contro il TRapani - bene la Ternana : Risultati Coppa Italia – In attesa di tutte le gare previste per la giornata di domani si sono disputate importanti gare per quanto riguarda il turno di Coppa Italia. Viterbese show che stacca il pass per il prossimo turno, 0-4 il punteggio contro l’Ascoli, risultato che non lascia repliche. Benissimo anche la Ternana che ha la meglio sul Carpi, 0-2 il risultato finale. Fa valere il fattore campo lo Spezia contro la ...

Dazi - la Cina minaccia nuove Rappresaglie contro rilancio Trump : Roma, 2 ago., askanews, - Dura presa di posizione della Cina sui propositi di rilancio da parte dell'amministrazione Trump sui Dazi commerciali. Pechino 'è pienamente preparata a rappresaglie a tutela ...

Il ciclismo fa la rivoluzione contro lo stRapotere Sky : «Tour senza spettacolo»: il presidente della Federazione mondiale Lappartient vuole nuove regole. Verso team con meno corridori, da 8 a 6,, salary cap e divieto a radioline e mini-computer sulle bici

Giornata mondiale contro le epatiti - più test e teRapie per eliminarle entro il 2030 : Secondo l'Oms, colpiscono 325 milioni di persone a livello mondiale e sono le cause principali del cancro del fegato