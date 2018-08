calcioweb.eu

: Quota scudetto, l'#Inter perde già 'terreno': in risalita il #Napoli - CalcioWeb : Quota scudetto, l'#Inter perde già 'terreno': in risalita il #Napoli - chri_lunardi : Sì è abbassata la quota scudetto del #Chievo #ChievoJuve - El_Mangoosta : Quindi anche quest'anno quota scudetto almeno a 93 punti -

(Di lunedì 20 agosto 2018) La Juventus soffre ma vince, così comee Roma. Il passo falso delcon il Sassuolo, invece, cambia la situazione nelle quote sullo, dove i nerazzurri sono subito chiamati a recuperare. Da anti-Juve della vigilia, con l'offerta a 7,50, la squadra di Spalletti è scivolata in terza posizione sul tabellone Snai, a 8,00, alla pari con i giallorossi. Ad approfittarne, riporta Agipronews, sono Ancelotti e i suoi, che grazie alla vittoria in rimonta sulla Lazio passano da 8,50 a 7,00. Salda davanti a tutti rimane la Juve, stabile a 1,45; per il Milan, il cui debutto è stato rinviato, laè invece a 25,00. (Spr/AdnKronos)