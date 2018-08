Problemi di sicurezza | chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino

Iliad : i Problemi principali restano il geoblocking - la ricezione e la sicurezza sim box : Il 2018 è stato un anno importante per il mondo della telefonia mobile: a giugno l'arrivo di compagnie low cost come Iliad ed Ho-Mobile ha sicuramente favorito i numerosi utenti infastiditi dai continui rincari dei brand più famosi. Il lancio a giugno sul mercato italiano di Iliad, soprattutto, ha spinto molti a scegliere l'azienda francese perché attratti da tariffe vantaggiose ed un'affidabilità decantata sopratutto negli spot promozionali ...

Blindato l’aggiornamento iOS 11.4.1 su iPhone : le novità per la sicurezza e i Problemi risolti : Un po' a sorpresa l'aggiornamento iOS 11.4.1 su iPhone è stato rilasciato nelle scorse ore da Apple. In effetti Cupertino, nelle scorse settimane, aveva reso disponibili solo due beta per il firmware minore che poi è giunto subito nella sua versione definitiva per tutti i possessori di melafonini, dall'iPhone X fino all'ormai datato iPhone 5S. Quali sono le novità in distribuzione? Il firmware iOS 11.4.1 pesa decisamente poco, ossia 206,9 MB ...

Gravi Problemi di sicurezza per i Samsung Galaxy con l’app Messaggi : di cosa si tratta? : Stanno venendo alla luce alcune segnalazioni per certi versi incredibili a proposito dei Samsung Galaxy, in particolare per coloro che sono soliti utilizzare l'app Messaggi. Uno degli ultimi aggiornamenti concepiti per il client del produttore coreano, infatti, avrebbe potenzialmente esposto milioni di device in giro per il mondo ad un grave bug in termini di privacy e sicurezza. Proviamo dunque a capire di cosa si tratta, affinché tutti possano ...

TIM denuncia Problemi di sicurezza con le SIM Iliad Italia? Indiscrezioni del 12 giugno : Da circa due settimane a questa parte, parlando del mercato mobile, buona parte dei discorsi sono monopolizzati da Iliad Italia. Decisamente importante l’impatto avuto dalla nuova compagnia telefonica, anche se come si poteva facilmente immaginare non sono mancati i problemi. Basti pensare a quanto riportato nella giornata di ieri a proposito della configurazione hotspot su iPhone, fino ad arrivare ad una questione più generica che oggi 12 ...