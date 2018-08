“Prima il sesso orale | poi…” Asia Argento | le pesantissime accuse contro l’attrice

caffeinamagazine

(Di lunedì 20 agosto 2018)quelle rivolte in queste ore ad, tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare la violenza sessuale subita dal produttore Harvey Weinstein e diventata paladina del movimento #MeToo. La notizia emersa e diventata subito virale in rete è infatti quella di un accordo fatto tra la figlia del regista Dario che l’ha portata a pagare 380.000 dollari a Jimmy Bennett, un giovane attore e musicista rock, che disse di essere stato aggredito sessualmente da lei in una camera d’albergo della California anni prima, quandoaveva 37 anni e lui solo 17, mentre in California l’età legale per il consenso a rapporti sessuali è di 18 anni. Le affermazioni del ragazzo e la successiva disposizione del pagamento sono contenute in una serie di documenti tra gli avvocati die di Jimmy Bennett: adesso quelle carte sono state ...