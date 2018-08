Premier League | il Liverpool fa paura | blitz sul campo del Crystal Palace FOTO ...

Premier League - tutti pazzi per il Sarri-ball : Two games " Two wins " Six goals 1st in the League ' @DesKellyBTS pic.twitter.com/dhZ5VkVrof - Football on BT Sport , @btsportfootball, August 18, 2018

Premier League - Manchester da due volti : il City batte 6-1 l'Huddersfield - lo United crolla con il Brighton : Una vittoria travolgente per il Manchester City che seppellisce di gol l'Huddersfield , 6-1, e regala un pomeriggio da incorniciare a David Silva che festeggia il suo debutto in questa stagione di ...

Premier League - Brighton-Manchester United 3-2 : Mourinho è già a -3 dalle rivali : ROMA - 'Se non sono felice non rendo' . Una specie di avvertimento quello che aveva lanciato Paul Pogba , a segno nel sofferto successo ottenuto casalingo al debutto contro il Leicester e naufragato ...

Premier League - City a valanga con tripletta di Aguero : Roma, 19 ago., askanews, - Manchester City a valanga nell'esordio di Premier League di fronte ai propri tifosi. I campioni d'Inghilterra travolgono 6-1 l'Huddersfield nella prima gara di campionato in ...

Premier League - Manchester City travolgente : sei i gol rifilati al malcapitato Huddersfield : Tripletta di Aguero e reti di Gabriel Jesus, David Silva oltre ad un’autorete: i citizens asfaltano gli avversari e mantengono la prima posizione Punteggio tennistico per il Manchester City che nella prima uscita casalinga all’Ethiad Stadium travolge 6-1 l’Huddersfield Town. I ‘citizens’ vanno in gol con Aguero, autore di una tripletta al 25′, 35′ e al 75′, Gabriel Jesus, 31′, David ...

Premier League - Manchester City show : 6-1 all'Huddersfield : Una vittoria travolgente per il Manchester City che seppellisce di gol l'Huddersfield , 6-1, e regala un pomeriggio da incorniciare a David Silva che festeggia il suo debutto in questa stagione di ...

Premier League : la diretta gol - i risultati live della seconda giornata : Brighton-Manchester United dalle 17 su Sky Sport Football, canale 203, Brighton : Ryan, Montoya, Dunk, Duffy, Bong, Propper, Stephens, Gross, March, Knockaert, Murray Riserve: Button, Kayal, Bissouma,...

Premier League - che domenica per David Silva : un super gol per festeggiare la 'prima' del figlio Mateo : ... che a fine 2017 era nato prematuro di diverse settimane e aveva "combattuto per la vita", come raccontato pubblicamente dal campione del mondo 2010. La situazione si è fortunatamente risolta per il ...

La Premier League trema! Modella francese drogata e stuprata da un importante calciatore : scatta la denuncia : La Premier League trema a causa di una denuncia: Modella francese drogata e stuprata da un famoso calciatore, avviate le indagini Come un fulmine a ciel sereno, una denuncia scuote il mondo del calcio inglese. Neanche il tempo di iniziare che la Premier League è stata travolta da uno scandalo sessuale consumatosi a Londra. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, una Modella francese avrebbe denunciato alla polizia di Parigi di essere stata ...

Video/ Chelsea Arsenal (3-2) : highlights e gol della partita (Premier League - 2^ giornata) : Video Chelsea Arsenal (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita, valida nella seconda giornata della Premier leagye. A segno Pedro, Morata e Alonso per i Blues.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:48:00 GMT)

Pronostico Crystal Palace vs Liverpool - Premier League 20-8-2018 e Analisi : England Premier League 2018-2019, 2^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Crystal Palace-Liverpool, lunedì 20 agosto. La seconda giornata di Premier League si conclude a Selhurst Park con il primo Monday Night della stagione. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Crystal Palace e Liverpool? Il Crystal Palace ...

Premier League - Sarri resta in vetta : Il Chelsea di Maurizio Sarri vince 3-2 il derby con l'Arsenal e rimane a punteggio pieno dopo la seconda giornata di Premier League. I blues sbloccano il risultato con Pedro , 9', e raddoppiano con ...

Premier League - Sarri vince il suo primo derby : 3-2 contro l'Arsenal : Il Chelsea di Maurizio Sarri vince 3-2 il derby con l'Arsenal e rimane a punteggio pieno dopo la seconda giornata di Premier League. I blues sbloccano il risultato con Pedro , 9', e raddoppiano con ...

Premier League - 2a giornata : Chelsea-Arsenal 3-2 - Sarri batte Emery e vola in testa con il Tottenham : Spettacolo a Londra, con il Chelsea che batte per 3-2 l'Arsenal nella seconda giornata di Premier League. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri, che vanno avanti con Pedro, 9', e Morata,...