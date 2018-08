Porto | turista italiano precipita nella Discesa al limbo

Porto - incidente per un turista italiano : cade in un’opera d’arte e finisce in ospedale : Un turista italiano è finito in ospedale in Portogallo dopo essere caduto dentro a una delle opere d’arte dell’artista britannico Anish Kapoor esposte al museo Serralves di Porto. Il 59enne si è avvicinato all’opera, un buco nero profondo 2,5 metri, pensando fosse solo un’illusione ottica e ha perso l’equilibrio.Continua a leggere

Porto San Giorgio - turista morto in acqua : soccorsi inutili : Allarme questa mattina intorno alle 11 sulla spiaggia centro sud di Porto San Giorgio. Un turista di 82 anni è stato stroncato da un malore mentre stava passseggiando in auto. inutili i soccorsi, per ...

Discariche a cielo aperto a Portopalo : turista ci invia le foto : Discariche a cielo aperto a Portopalo di Capo Passero. L'amministrazione Montoneri ha provveduto alla pulizia delle spiagge, ma non sicuramente alla bonifica del territorio. Da questo punto di vista, ...