Ponte Morandi | Vittorio Feltri | ' Quelle due volte che Sanculo mi ha salvato la vita'

Ponte Morandi - Giorgetti : “Statalizzare le autostrade? Non sono persuaso. Bisogna cambia il codice degli Appalti” : Non vede i termini per una legge ad hoc per ritirare la concessione ad Autostrade per l’Italia, non è d’accordo alla nazionalizzazione della rete, spera che sia modificato presto il codice degli Appalti. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti interviene al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini e si esprime sui rapporti tra l’esecutivo e Autostrade per l’Italia. A ...

Ponte Morandi - l’ex ministro Graziano Delrio : “Non ero ai funerali per decisione del partito - non scappo” : Prima uscita pubblica per l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, dopo la tragedia di Genova: “Oggi sono qui ed ero indeciso se partecipare. Dobbiamo tributare un commosso ricordo alle vittime della tragedia di Genova“, dice al pubblico del meeting di Rimini. “Non sono andato ai funerali di Stato perché così si è deciso con il segretario del partito Martina”, spiega durante la conferenza stampa Delrio, ...

Spunta un nuovo video del crollo del Ponte Morandi : le immagini impressionanti : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video che riprende i momenti del crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti. Nelle immagini shock si vede una grande massa di cemento armato ...

Ponte Morandi - scricchiola moncone : “Pronti ad abbatterlo”. Pm confermano anticipazione del Fatto : “Il carro ponte ha certamente aumentato il peso” : Il moncone est del ponte Morandi scricchiola. Rumori sono stati uditi già nella notte e poi ancora in mattinata e hanno portato i vigili del fuoco a prendere la decisione di sospendere le operazioni di recupero degli oggetti personali rimasti nelle case evacuate sotto al viadotto. La procura di Genova è pronta, in caso di concreto pericolo, ad autorizzare l’abbattimento “a dissequestrare e autorizzare l’abbattimento“. A ...

Ponte Morandi - Da oggi tolto il pedaggio sul nodo autostradale di Genova : Dopo gli annunci dei giorni scorsi, è scattato stamattina alle 11 lo stop al pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come prima misura per i disagi degli automobilisti in seguito al crollo del Ponte Morandi. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui tratti Genova Ovest-Genova Bolzaneto, Genova Prà-Genova Aeroporto, Genova Prà-Genova Pegli, Genova Pegli-Genova Aeroporto. Il provvedimento è retroattivo, a partire dal 14 ...

Il video choc che mostra lo sbriciolamento del Ponte Morandi : Un operaio che corre verso un casotto per ripararsi dalla pioggia. Un mezzo meccanico in manovra. E poi la tragedia, seguita da un gatto bianco che si aggira stranito tra le macerie. Le terrificanti immagini riprese dalle telecamere fisse del centro rifiuti posto sotto al ponte Morandi e diffuse dalla Guardia di Finanza documentano in maniera inequivocabile la tragedia vissuta da chi ha avuto la sfortuna di avere il viadotto Polcevera sopra la ...

Stralli del Ponte Morandi evidenziavano 'trend lento degrado' : Roma, 20 ago., askanews, - Gli Stralli 9 e 10 del ponte Morandi erano in uno stato di conservazione 'discreto'; tuttavia si evidenziava un 'trend di lento degrado' dei cavi costituenti gli Stralli, ...

Il Ponte Morandi scricchiola ancora. I pm : pronti ad abbattimento | : Per motivi di sicurezza, è stata chiusa l'area compresa tra via Fillak e via Porro. Non entrano neanche i vigili del fuoco. Autostrade: "Abbiamo ricevuto la lettera di revoca della concessione". Da ...

