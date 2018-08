Ponte Morandi | lo scivolone in diretta dell’inviata Sky | “Lei è di Genova?” e

Paura a Genova : scricchiola il Ponte Morandi : Il ponte di Genova desta preoccupazione. Ancora. A una settimana quasi dal crollo del viadotto Morandi, quel moncone rimasto in piedi non lascia dormire sogni tranquilli a esperti e vigili del fuoco. Le case sotto ciò che è rimasto dell'opera ingegneristica sono già state evacuate, ma oggi sono stati rilevati degli scricchiolii provenire dal moncone est.Per questo è stato deciso di bloccare le operazioni di recupero che erano state avviate per ...

Ponte Morandi - Autostrade : pedaggio gratis su rete genovese. Come ottenere rimborsi : 'A partire dalle ore 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, Come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto'. Inoltre, sarà sufficiente una ...

Crollo Ponte Morandi : la Metro Brin-Dinegro da oggi è gratis : Tags: Crollo cronaca genova Metropolitana notizie liguria ponte Morandi stefano balleari tratta Brin-Dinegro tratto gratuito Precedente

Ponte Morandi a Catanzaro - Granato - M5S - : 'Invierò documentazione acquisita al ministro' : ... con cui la vecchia politica è andata a nozze'. 'Riteniamo fondamentale - ha proseguito la senatrice - che lo Stato riprenda il pieno controllo delle infrastrutture, anche alla luce della gravissima ...

Crollo ponte Genova - Bertolaso : il Ponte Morandi “mi faceva paura - si ballava ed il manto stradale era scivolosissimo” : “A me hanno insegnato che la fretta partorisce i gattini ciechi. In Cina ricostruiscono un ponte in poche settimane. In Giappone idem. Ma noi non siamo ne’ la Cina, ne’ tantomeno il Giappone. Dopo questo danno incommensurabile occorre capire gli errori e cercare di non ripeterli. In otto mesi si fa un ponte ‘baby’, una bretella in acciaio. Un’opera strategica va fatta, non dico andando piano, ma mettendo sul ...

Ponte Morandi - Il ministro punta su dimissioni e nazionalizzazione : "Come si può pensare che i vertici di unazienda che non è stata in grado di evitare una strage, facendo ciò che era obbligata per contratto a fare, cioè la manutenzione, possano rimanere al proprio posto?". Non ha dubbi, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una intervista al Corriere della Sera torna a chiedere le dimissioni dei vertici di Autostrade, mentre la società, al contrario, propone di costruire un Ponte ...

Ponte Morandi - allerta per il moncone est. Le conseguenze : Genova si lecca le ferite e prova a ricomporre i cocci. Quasi una settimana dalla tragedia: il crollo del viadotto Morandi ha provocato 43 morti e ingenti danni ‘materiali’. Il premier Conte ha promesso agli sfollati che il governo farà “in fretta” per “dare una dimora a tutte queste persone”. E il governatore della Liguria, Giovanni Toti ha spiegato che già oggi verranno consegnati i primi 15 appartamenti ...

Scricchiola il moncone est di Ponte Morandi a Genova. I vigili sospendono le operazioni di recupero : Scricchiolii sono stati uditi, nella notte e stamani, provenire dal moncone est di ponte Morandi e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate. A dare l'allarme alcuni cittadini.È stato escluso che fossero rumori causati dal vento e sono stati attivati accertamenti tecnici ancora in corso. La zona ...

Genova - il Ponte Morandi non poteva crollare. Perché le tragedie ci stupiscono sempre : di Germano Fiore Ci sono cose che non possono accadere. Un Ponte non può crollare, un aereo non può cadere, la terra non può tremare, un amore non può finire. Eppure tutto ciò accade, anzi non può non accadere se non a determinate condizioni. E cosa hanno in comune questi fenomeni apparentemente così distanti? Lo stupore. Lo stupore di chi è convinto che il destino naturale delle cose coincida con il proprio desiderio e quest’ultimo sia il ...

Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in apertura a Piazza Affari - poi rientra e cede il 9% : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura. Intorno alle 9.40, il titolo entra in contrattazione e perde circa il 9% a 17,5 euro. Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del ...