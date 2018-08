Ponte Morandi | il procuratore di Genova | ' Andremo fino in fondo | ma per indagini rigorose

Crollo Ponte Morandi - Autostrade : “Istituito un nuovo fondo per le vittime” : “Raccogliendo anche il tuo appello, abbiamo istituito un nuovo fondo per le vittime del Crollo del viadotto Polcevera, che si aggiunge al nostro stanziamento nei confronti del Comune di Genova, annunciato nella conferenza stampa di sabato scorso, per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia e i bisogni degli sfollati”. Così Autostrade per l’Italia rispondendo all’appello di Luigi Galvano sulla ...

Crollo Ponte Morandi - carroponte e rottura di un tirante tra le possibili cause del disastro : Teleborsa, - Proseguono a ritmo serrato le indagini per accertare le cause che hanno portato al Crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. Secondo fonti della Procura il carro Ponte ...

Genova : Spunta un nuovo video sul crollo del Ponte Morandi : Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere… L'articolo Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi proviene da Essere-Informati.it.

Trump a Conte : "Offriamo assistenza dopo il crollo del Ponte Morandi" : A 6 giorni dal crollo del ponte Morandi di Genova arriva all'Italia un'offerta di aiuto da parte degli Stati Uniti. Il presidente Usa, Donald Trump, ha telefonato al presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Oltre a esprimere cordoglio per la tragedia - nella quale hanno perso la vita 43 persone - ha offerto assistenza per gli interventi che dovranno essere presi a sostegno di Genova e dei genovesi.Lo ha fatto sapere la portavoce della ...

Ponte Morandi - Giorgetti : Atlantia deve ricostruire - non persuade gestione Stato : Teleborsa, - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade, ...

Il Ponte Morandi scricchiola : fermato recupero beni in case sfollati | : Per motivi di sicurezza è stata chiusa la zona tra via Fillak e via Porro. La Procura: via libera ad abbattimento solo quando i monconi non saranno più utili alle indagini. Autostrade: "Abbiamo ...

Crollo Ponte Morandi - la Lega Serie A ringrazia i Vigili del Fuoco : Crollo ponte Morandi – La Lega Serie A esprime il proprio sincero ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco di Genova per il preziosissimo lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. Una parte del fondo che la Lega Serie A istituirà sarà destinato a loro, eroi instancabili, sempre in prima fila nelle emergenze e pronti a mettere la propria vita e il proprio servizio a favore della comunità. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

PM GENOVA : “Ponte Morandi SCRICCHIOLA - PRONTI AD ABBATTERLO”/ Cause crollo - “aumento peso carroponte” : Cause crollo ponte MORANDI a GENOVA: SCRICCHIOLA un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Il momento terribile. Un nuovo video choc del crollo di Ponte Morandi : ... non partecipando alla cerimonia di Stato che ha visto la partecipazione del mondo della politica accolto in maniera diametralmente opposta. Fischi per la vecchia classe dirigente, applausi per gli ...

Ponte Morandi - Giorgetti : "Atlantia deve ricostruire - non persuade gestione Stato" : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade , affermando ...

Genova - fonti della Procura : "CarroPonte ha aumentato il peso sul Ponte Morandi" : Sono passati sei giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. E mentre i soccorritori continuano a scavare (ponte permettendo), gli inquirenti vanno avnti con le indagini.Il governo, i cittadini, chi ha perso amici o parenti nel dramma di Genova vuole conocere la verità. Cosa è stato a far controllare il ponte Morandi? Da giorni si parla della rottura di uno strallo come "un'ipotesi di lavoro seria. La voce che gira è che il collasso sia stato ...

Ponte Morandi - quanto pesa il silenzio dei sempre ‘mediatici’ Benetton : La velocità con cui, rubando il mestiere ai magistrati, i Benetton sono stati additati come i colpevoli della catastrofe di Genova, conferma l’unico tipo di dinamismo mostrato sino ad oggi, dal “governo del cambiamento”: la ricerca immediata di un capro espiatorio, dall’ “invasione dei migranti” al “complotto dei mercati”. Detto ciò, c’è quasi una nemesi mediatica nel fragoroso silenzio di un’azienda che si è fatta conoscere a livello ...

Il momento terribile. Un nuovo video choc del crollo di Ponte Morandi : Sono ancora fresche nel ricordo di tutti le immagini del dramma di ponte Morandi, crollato a Genova all’improvviso il 14 agosto causando un totale di 43 morti, numero purtroppo cresciuto con il passare delle ore quando anche i corpi degli ultimi dispersi sono stati ritrovati. Istantanee che si sovrappongono, una dopo l’altra, video e testimonianze di chi si è trovato a vivere un orrore troppo grande per essere raccontato e ...

Ponte Morandi - ecco la mail per ospitare le famiglie sfollate di Genova : Il Comune di Genova ha attivato una mail per raccogliere le disponibilità da parte dei cittadini genovesi ad offrire una casa alle famiglie sfollate dopo il crollo di Ponte Morandi. Palazzo Tursi ...