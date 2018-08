PONTE GENOVA | BORRELLI | “TORRENTE POLCEVERA LIBERO IN 10 GIORNI” Video ultime notizie

PONTE GENOVA - in un video il crollo. Scricchiolii - pronti ad abbattimento : «Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi», chiarisce il procuratore di Genova Cozzi facendo il punto sulle indagini. Colloquio telefonico del premier Conte con il presidente Usa Trump che offe l’assistenza degli Stati Uniti...

Genova - il pg : «La giustizia ha i suoi tempi»|Il ruolo del carroPONTE|Speciale : La segnalazione di alcuni cittadini: interrotte le operazioni di recupero degli oggetti personali nelle case degli sfollati. In corso accertamenti, si valuta anche il ruolo del carroponte. Il procuratore: «Al momento nessun indagato, serve tempo»

Il video (vero) del crollo del PONTE Morandi di Genova : Dopo molti video Fake, la Guardia di Finanza pubblica un video ufficiale del crollo La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sotto il viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada ai due lati della campata e quello del pilone. crollo del #PonteMorandi di #Genova ...

Il sindaco di Genova non si accontenta : "PONTE nuovo in fretta - ma necessari anche Gronda e Terzo Valico" : "È necessario fare il ponte nuovo più in fretta possibile" ma "per Genova sono necessarie anche le altre opere: il Terzo Valico, la Gronda, la Tav, la metropolitana di superficie". Così il sindaco Marco Bucci rilancia l'esigenza di attuare un grande piano per le infrastrutture nell'area di Genova.Il primo cittadino del capoluogo ligure ne ha parlato dopo aver consegnato le prime case alle prime cinque famiglie di sfollati, ...

Genova - prime case agli sfollati del PONTE Morandi/ Ultime notizie video : Bucci "contributo 900' per affitto" : ponte Genova, consegnate prime case a sfollati. Ultime notizie e video del crollo Morandi: polemiche su pedaggi, ponte scricchiola nei monconi.

PONTE Morandi scricchiola - ampliata zona rossa/ Genova - paura per moncone est : verso abbattimento struttura : Cause crollo Ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:29:00 GMT)

Crollo PONTE GENOVA : consegnati i primi 5 appartamenti agli sfollati : consegnati poco dopo le 16 i primi 5 appartamenti ad altrettanti nuclei famigliari composti complessivamente da 21 persone, rimasti fuori casa dopo il Crollo di Ponte Morandi. Si trovano in via San Biagio, distribuiti in 3 diverse palazzine, nel quartiere di Bolzaneto a pochi km dal luogo del disastro. Tra le famiglie beneficiarie, anche una con un bimbo di appena 3 mesi. Le case sono tutte in buone condizioni. Erano destinate alle forze ...

Crollo PONTE GENOVA - il VIDEO inedito : ecco i momenti drammatici : Crollo ponte Genova- Tutti ancora sotto shock per il Crollo del ponte Morandi a Genova, tragedia che ha sconvolto tutto il mondo e provocato tanti morti. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un VIDEO che mostra i momenti drammatici del Crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti. Il filmato è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza: si vede in parte l’uscita dell’isola ecologica sottostante il ...

PONTE Morandi - il procuratore di Genova : 'Andremo fino in fondo - ma per indagini rigorose serve tempo' : Massimo riserbo sugli elementi delle indagini, ma anche una rassicurazione: 'Abbiamo scelto il miglior team di periti e consulenti tecnici possibile, andremo fino in fondo a questa vicenda'. A parlare,...

Crollo PONTE GENOVA - sopravvissuto : "Salvato dallo spostamento d'aria" - : Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: "Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso". E spiega ai giornalisti di ...

Genova : Spunta un nuovo video sul crollo del PONTE Morandi : Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere… L'articolo Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi proviene da Essere-Informati.it.

Trump parla con Conte - offre assistenza dopo crollo PONTE Genova : New York, 20 ago., askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, 'per esprimere le sue condoglianze e offrire ...

