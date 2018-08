Play Store | un altro lunedì ricco di offerte su giochi e app Android

Più di 35 app e giochi Android in offerta sul Play Store per chiudere la settimana in bellezza : Ci sono più di 35 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 20 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per affrontare il caldo weekend? L'articolo Più di 35 app e giochi Android in offerta sul Play Store per chiudere la settimana in bellezza proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store su smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete : Grazie ad una nuova opzione del Google Play Store, gli utenti potranno ora scegliere le preferenze di download della rete. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il Google Play Store su smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete proviene da TuttoAndroid.

Play Store : il “piatto” di Ferragosto è ricco di offerte su app e giochi : Ci sono più di 50 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 21 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per festeggiare il Ferragosto? L'articolo Play Store: il “piatto” di Ferragosto è ricco di offerte su app e giochi proviene da TuttoAndroid.

GTA 5 domina la classifica dei giochi più venduti a luglio sul PlayStation Store europeo : Come riporta PlayStation Blog, a quanto pare Los Santos (e la circostante Blaine County) è stata la destinazione più calda per i giocatori PS4 lo scorso luglio, in quanto GTA V di Rockstar ha risalito le classifiche del PlayStation Store per conquistare il primo posto.Potrebbe essere stato lo spettacolare aggiornamento After Hours di GTA Online o l'inclusione del gioco nei Saldi Estivi che l'hanno aiutato a salire in cima alle classifiche; ...

Quante novità per YouTube - YouTube Kids - Traduttore - Play Store e Voice : Come di consueto Google continua ad aggiornare costantemente tutte le sue app introducendo novità già in roll out e lasciando qualche indizio a funzionalità in arrivo prossimamente. YouTube, Google Voice, Google Traduttore, Google Play Store e YouTube Kids sono solo alcune fra le altre dei cui aggiornamenti vi abbiamo già parlato. L'articolo Quante novità per YouTube, YouTube Kids, Traduttore, Play Store e Voice proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : per Google si stima una perdita di 50 milioni di dollari a causa della mancata presenza del gioco sul PlayStore : Fortnite ha fatto la sua apparizione sui primi dispositivi Android, il gioco è infatti stato mostrato sul Galaxy Note 9 in esclusiva temporanea, ma come sappiamo il gioco non è scaricabile dal PlayStore bensì solamente tramite il sito di Epic Games.Ebbene, come riporta anche WCCFtech, Epic si è sostanzialmente assicurata che nessuna quota delle entrate che la società avrebbe avuto da Fortnite per Android vada a Google, avendo per l'appunto ...

Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite : Il Play Store di Google è pieno di app False ed app clonate che nascondono virus e rubano informazioni sensibili dal nostro smartphone Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite Google ci va giù pesante e sul Play Store sta iniziando a rimuovere migliaia di applicazioni False, che […]

Play Store : arriva un weekend con tantissime offerte su giochi e app Android : Ci sono più di 100 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 20 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Play Store: arriva un weekend con tantissime offerte su giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store contro i giochi falsi - a partire dai cloni di Fortnite : Il Google Play Store ha finalmente deciso di iniziare a contrastare il problema dei giochi falsi, a cominciare dai cloni di Fortnite. L'articolo Google Play Store contro i giochi falsi, a partire dai cloni di Fortnite proviene da TuttoAndroid.

Motorola pubblica l’app Moto Face Unlock sul Play Store : Moto Face Unlock è un'applicazione sviluppata da Motorola che permette di sbloccare facilmente lo smartphone guardando lo schermo. L'applicazione può essere configurata facilmente dalle impostazioni di sicurezza del terminale e permette di sbloccare il dispositivo tramite il riconoscimento del volto e di accedere con discrezione alle notifiche nella schermata di blocco. L'articolo Motorola pubblica l’app Moto Face Unlock sul Play Store ...

Digital Wellbeing è disponibile sul Play Store : pronti a utilizzare meno lo smartphone? : La suite presentata durante l’I/O 2018, chiamata Digital Wellbeing, è ora ufficialmente scaricabile dal Google Play Store, ma solo se il vostro smartphone […] L'articolo Digital Wellbeing è disponibile sul Play Store: pronti a utilizzare meno lo smartphone? proviene da TuttoAndroid.

Google ci parla dei traguardi raggiunti dal Play Store e di un futuro sempre più Instant : Google ci parla dei traguardi raggiunti e degli sforzi futuri per rendere il Google Play Store la miglior piattaforma possibile, per sviluppatori e utenti. L'articolo Google ci parla dei traguardi raggiunti dal Play Store e di un futuro sempre più Instant proviene da TuttoAndroid.