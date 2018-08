Piazza Affari | Atlantia continua a scivolare | -8 | 30% in avvio

Atlantia in forte calo a Piazza Affari - il titolo perde l'8 - 76% : Roma, 20 ago., askanews, - Ancora una giornata difficile a Piazza Affari per il titolo di Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l'Italia. Dopo non essere riuscita a fare prezzo in, cedendo ...

Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in apertura a Piazza Affari - poi rientra e cede il 9% : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura. Intorno alle 9.40, il titolo entra in contrattazione e perde circa il 9% a 17,5 euro. Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del ...

Piazza Affari : rally per Maire Tecnimont : Brilla il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano con un aumento del 2,34%. La tendenza ad una settimana di Maire Tecnimont è più fiacca ...

Piazza Affari : mette il turbo Salini Impregilo : Ottima performance per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che scambia in rialzo del 4,96%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Piazza Affari : su di giri Sogefi : Seduta decisamente positiva per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che tratta in rialzo del 2,52%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari : exploit di Fiat Chrysler : Effervescente il Lingotto , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,04%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari - Atlantia non fa prezzo Sale - poco - l'indice generale : Piazza Affari inizia la giornata con un lieve rialzo dell'indice generale, +0,18%, seguendo l'intonazione cauta ma positiva dei mercati europei, ma Atlantia, la holding di Autostrade per l'Italia, non ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari alla ricerca di un rialzo (20 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo per poter tornare a chiudere in verde. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Piazza Affari ha toccato il fondo? Non è ancora detto : ... il Ftse Mib ha subito una pesante accelerazione che lo ha portato ad aggiornare i minimi del 2018, complici da una parte la crisi turca e dall'altra i crescenti timori per la situazione politica nel ...

Atlantia - Dopo il -22% - in recupero a Piazza Affari : Dopo la chiusura di ieri con un ribasso del 22,2% (Dopo aver segnato anche un -25%), la holding Atlantia mette a segno un recupero in Borsa, con un parziale rimbalzo di circa il 3%, frenato solo dall'inversione di rotta di un mercato penalizzato dalle nuove tensioni internazionali legate alla crisi turca. Il mercato non crede nella revoca. A influire sui corsi delle azioni sono sempre le possibili conseguenze del disastro causato ...

Borsa : Piazza Affari negativa - ma il titolo Atlantia rimbalza : Piazza Affari conferma il calo a metà seduta, Ftse Mib -1,08%,, con i titoli bancari sotto pressione in concomitanza con il rialzo dello spread fino a 286 punti base, mentre rimbalza Atlantia, +2,57%,,...

Caduta vertiginosa di Reno De Medici sul mercato di Piazza Affari : In forte ribasso Reno De Medici , che mostra un disastroso -3,22%. Lo scenario su base settimanale di Reno De Medici rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ...

Crolla a Piazza Affari Recordati : Pressione sul gruppo farmaceutico , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,56%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Recordati ...

Leonardo in picchiata a Piazza Affari : A picco la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che presenta un pessimo -3,06%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...