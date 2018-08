Perché svegliarsi con il piede sbagliato è una tragedia

vanityfair

: @Saverio2119 @Spalletti Abbiamo giocato di merda 1 anno intero senza idee di gioco, perchè dovrebbe svegliarsi adesso? - Francesco704 : @Saverio2119 @Spalletti Abbiamo giocato di merda 1 anno intero senza idee di gioco, perchè dovrebbe svegliarsi adesso? - 69Aless : @ilmessaggeroit Perché devo pagare per vedere solo shevcenko che parla con la mano in tasca e con la stessa voglia… - DeborahAnnaRos1 : RT @tgjwsite: Lui le diceva: Amore,ti sento Sei nel mioSogno Vieni tra le mie braccia Così Ti tengo stretta aMe Appoggiati Dormi serena Co… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Per molte persone alzarsi ‘col’ può mandare a ramengo l’intera giornata. Per Morgan, che cantava “Altrove”, ilsinistro era quello giusto. Ognuno ha il suo. Ma una cosa appare certa:male e pensare a quanto stressante sarà il giorno che si prospetta davanti potrebbe influenzare negativamente la performance cognitiva. Tradotto, quando appena svegli ci convinciamo di dover vivere 24 h pesanti, anche nel caso in cui quei fatti non si verifichino, la nostra mente ne risente: abbiamo meno memoria, ad esempio, e siamo poco brillanti. Un malumore persistente, quello del “”, dimostrato da uno studio del Center for Healthy Aging, pubblicato sulla rivista The Journals of Gerontology: Psychological Sciences. I ricercatori della Pennsylvania State University hanno scoperto che quando ci si sveglia percependo ...