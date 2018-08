Perché Sarah Drew è stata licenziata da Grey’s Anatomy | “April era di troppo | il suo

optimaitalia

: Perché @SarahDrew è stata licenziata da #GreysAnatomy: '#April era di troppo, il suo personaggio era finito'… - OptiMagazine : Perché @SarahDrew è stata licenziata da #GreysAnatomy: '#April era di troppo, il suo personaggio era finito'… - cergi01 : @comeluicelletti @GaiaR__ @Sarah_Rec @gabryess Appunto perché non ne ho mai avuto bisogno - agar_lauro : RT @wibarby: @carmedonnafugat @ScrivoArte @volevodirti_ @AntonioQuaran18 @GiovannaDiTroia @agar_lauro @ragazzadiperla @iLa_airfly @AlessiaS… -

(Di lunedì 20 agosto 2018)da Grey'sormai il suo personaggio, quello della traumatologa April Kepner, era considerato superfluo. Per la showrunner Krista Vernoff non aveva più nulla da dire, aveva già esaurito tutto il suo potenziale nelle stagioni precedenti ed era ormai dinell'affollato quadro di personaggi della serie.Questo è quanto ha raccontato l'attrice a The Hollywood Reporter, in una lunga intervista in cui parla per la prima volta del suo licenziamento da Grey'se del doloroso distacco dal ruolo che ha impersonato per quasi un decennio, in una produzione che le ha permesso anche di cimentarsi come regista dello spin-off per il web B-Team dedicato agli specializzandi di nuova generazione del Grey Sloan Memorial Hospital.L'attrice, che non ha mai nascosto il dispiacere per non aver ottenuto il rinnovo del suo contratto con ShondaLand, ...