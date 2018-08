Perché Pd | Fi e i giornali non attaccano i Benetton? Hanno ottimi motivi

Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana? : Non si sa ancora con certezza, ma potrebbe riguardare un'indagine su una misteriosa società russa di mercenari attiva nel paese The post Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana? appeared first on Il Post.

'Restituirò ai giovani giornalisti la mia fortuna. Questo Paese non cresce Perché non c'è ricambio generazionale' : Enrico Mentana racconta il progetto del suo nuovo quotidiano online 'fatto dai giovani per i giovani' dalle pagine di Vanity Fair

Migranti - la fake news su Josepha : “Ma quale naufragio - ha lo smalto”. Non è vero - giornalisti a bordo spiegano Perché : “Una naufraga con lo smalto”. Eccola, l’ultima fake news diventata virale sul web. Involontaria protagonista è Josepha, la naufraga salvata dalla ong Open Arms dopo 48 ore trascorse alla deriva in mare, aggrappata a un pezzo di legno. In Rete sono centinaia i post pieni di odio all’indirizzo della migrante camerunense, corredati dalla sua foto con smalto rosso e braccialetti. Da lì la montatura virale: “È ...

Mentana ha spiegato Perché il suo giornale di giovani farà bene al giornalismo : Un nuovo giornale online fatto solo da giornalisti giovani per aiutare a ricucire il 'divorzio' che c'è stato fra i giovani e l'informazione: così il direttore di La7, Enrico Mentana, ha spiegato uno dei principali obiettivi del suo nuovo progetto editoriale. Parlando sul palco di Campus Party a Rho Milano Fiera, Mentana ha osservato che "il giornalismo tradizionale sta morendo perché la maggior ...

ATTENTATO AL GIORNALISTA DEL GAZZETTINO ARIO GERVASUTTI/ Padova ultime notizie : “Sono sconvolto - perchè?" : Padova, ATTENTATO al GIORNALISTA ARIO GERVASUTTI del GAZZETTINO: ultime notizie, 5 colpi di pistola sparati contro la casa in piena notte. Mistero sui responsabili, il messaggio di Zaia(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:52:00 GMT)

Perché Salvini si ostina a mettere in difficoltà Conte. L'analisi dei giornali : Prima va avanti a tutta birra, lanciando l'idea di un censimento dei rom in Italia e facendo drizzare i capelli a Giuseppe Conte, in partenza per Berlino. Poi, proprio su pressione del premier, ...