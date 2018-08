Pentathlon | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2018 Sette gli azzurri in gara | da

Pentathlon - i convocati dell’Italia per le finali di Coppa del Mondo. Alice Sotero guida la truppa azzurra : L’Italia ha ottenuto la qualifica di cinque atleti (su sei posti disponibili al massimo per ciascuna nazione) alle finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in programma ad Astana, in Kazakistan, dal 21 al 24 giugno. La spedizione azzurra sarà composta da tre donne e due uomini. A rappresentare l’Italia saranno, nella finale femminile, Claudia Cesarini (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica) ed Alice Sotero (Fiamme ...