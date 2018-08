Pedofilia : Papa - atrocità - perdono : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 20 AGO - "Mai più": Papa Francesco ribadisce la 'tolleranza zero' nei confronti dei pedofili. Lo fa in una 'Lettera al Popolo di Dio' dopo l'ultimo grave scandalo, quello ...

Pedofilia Usa - in una lettera il mea culpa di Papa Francesco : “Atrocità contro i più vulnerabili - chiediamo perdono” : “È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. chiediamo perdono per i peccati propri e altrui”. È il forte mea culpa che Papa Francesco ha voluto rivolgere in una lettera indirizzata a tutta la comunità cristiana. “La coscienza del peccato – scrive ...

Pedofilia - Papa : 'Atrocità da persone consacrate - chiediamo perdono' - : Il Pontefice ha parlato con una "Lettera al Popolo di Dio", riferendosi agli scandali che hanno coinvolto la Chiesa: "È imprescindibile riconoscere le vergogne commesse da chi aveva la missione di ...

Dal Papa lettera contro la Pedofilia : 13.15 Con una "lettera al popolo di Dio", il Papa interviene sugli scandali di pedofilia nella Chiesa. "Non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, non abbiamo agito in tempo riconoscendo dimensione e gravità del danno che si stava causando in tante vite", scrive Bergoglio. Ora basta silenzi e omissioni, continua il Papa, bisogna "denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l'integrità di qualsiasi persona". Il Papa chiede "perdono" ...

Sulla Pedofilia "basta omissioni - denunciare". Papa Francesco ammette le colpe della Chiesa : "Vergogna e pentimento" : "Vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale" e basta omissioni, ora si deve passare alla denuncia. Così Papa Francesco in una 'Lettera al Popolo di Dio' parla dello scandalo della pedofilia da parte del clero, aggiungendo che "ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo ...

Pedofilia - visita Papa in Irlanda : si mobilitano vittime : Ma il dossier Pedofilia rischia di pesare come un macigno e anche di oscurare il primo obiettivo che è appunto l'incontro con le famiglie che arriveranno a Dublino da tutto il mondo, già a partire da ...

Rapporto Usa Pedofilia - Papa con vittime : 11.38 "Vergogna e dolore". Questo si prova di fronte agli abusi, "orribili crimini penalmente e moralmente riprovevoli", descritti nel Rapporto sulla Pedofilia, reso pubblico in Pennsylvania questa settimana. "Il Papa è con le vittime". E' quanto ha dichiarato Greg Burke, portavoce vaticano. "Questi atti hanno tradito la fiducia e rubato alle vittime la loro dignità e fede". Il Vaticano "considera con grande serietà il lavoro compiuto ...

Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo di Adelaide che coprì abusi Pedofilia : Papa Francesco ha accolto le dimissioni di monsignor Philip Wilson, il vescovo di Adelaide, in Australia, condannato a 18 mesi di carcere per aver coperto gli abusi sessuali di un sacerdote. E' il più alto prelato cattolico al mondo ad aver ricevuto ad una simile condanna. I crimini di cui Monsignor Wilson era a conoscenza e che non avrebbe riportato alla polizia sarebbero avvenuti negli anni Settanta nella regione di Hinger da parte ...

Pedofilia - Papa Francesco accetta le dimissioni di McCarrick : L'arcivescovo emerito di Washington Theodore McCarrick da ieri non è più cardinale. Anzi, da ieri è stato sospeso dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico. Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni a poche settimane dalla scoperta da parte della Chiesa di prove credibili circa un'accusa di abusi sessuali ai danni di un minorenne avvenute circa 50 anni fa.Da quell'accusa, nel giro di pochi giorni, ne emersero molte altre. In almeno ...

Arcivescovo Washington non è più cardinale per Pedofilia/ Ultime notizie : Papa Francesco accetta dimissioni : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex Arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Pedofilia : Papa accetta dimissioni cardinale McCarrick : Ieri sera è pervenuta a Papa Francesco la lettera con cui il cardinale Theodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, ha presentato la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio. Il Papa ne ...