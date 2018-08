Paura in spiaggia italiana | 24enne morso da uno squalo blu mentre fa il bagno

Agrigento - Paura sulla spiaggia dello Zingarello : crolla una falesia. Turista salvo per miracolo : paura ad Agrigento, dove è crollata sulla famosa spiaggia dello Zingarello una parte del costone di montagna che sovrasta l'arenile. Secondo l'associazione Mareamico, una persona sarebbe stata salvata per miracolo, mentre gli altri bagnanti si sono dati alla fuga. Eppure in questa zona vige il divieto di balneazione.Continua a leggere

Vibo Valentia - Paura in spiaggia : 43enne freddato a colpi di pistola tra i bagnanti : L'agguato mortale in spiaggia a Marina di Nicotera, sotto gli occhi di numerosi bagnanti e turisti che si trovavano in zona. La vittima è un uomo di 43 anni, Francesco Timpano, originario della zona.Continua a leggere

Tromba d'aria a Pantelleria : Paura in spiaggia/ Video - ultime notizie : in Sicilia nubifragi e bombe d'acqua : Tromba d'aria a Pantelleria: paura in spiaggia, Video. ultime notizie: in Sicilia nubifragi e bombe d'acqua hanno messo in ginocchio l'isola, per fortuna senza gravi conseguenze(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:42:00 GMT)

“È il quinto caso”. Paura sulla spiaggia italiana : sul posto 118 e polizia : Un’altra tragedia si è consumata sulla spiaggia di Torre Chianca, nella marina di Lecce, in Puglia. Nel pomeriggio di domenica 15 luglio un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta del quinto caso verificatosi nel Salento dell’inizio dell’estate in circostanze analoghe. Ancora poco chiare le cause della morte. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a riportare in vita l’uomo, tuttavia senza ...

Roma : piccola tromba d’aria in spiaggia - Paura tra bagnanti Torvaianica : Roma – Ombrelloni, lettini, sdraio e anche pezzi di copertura del tetto di una struttura. Tutto per aria. E’ la conseguenza di una piccola tromba d’aria che, partita dal mare, si e’ abbattuta poco fa su uno stabilimento balneare a Torvaianica, in quel momento praticamente deserto, generando il fuggi fuggi dei pochi bagnanti che si trovavano in riva. L'articolo Roma: piccola tromba d’aria in spiaggia, paura tra ...

Paura per Ciro Immobile - minacciato con un coltello in spiaggia - : Il centravanti della Lazio si trovava sulla spiaggia di Francavilla a Mare, quando è stato avvicinato da un uomo, rivelatosi poi un ultrà noto alle Forze dell'Ordine e colpito da Daspo. L'aggressore é ...

