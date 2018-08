Paura a Genova | scricchiola il ponte Morandi

Crollo ponte Genova - Bertolaso : il ponte Morandi “mi faceva Paura - si ballava ed il manto stradale era scivolosissimo” : “A me hanno insegnato che la fretta partorisce i gattini ciechi. In Cina ricostruiscono un ponte in poche settimane. In Giappone idem. Ma noi non siamo ne’ la Cina, ne’ tantomeno il Giappone. Dopo questo danno incommensurabile occorre capire gli errori e cercare di non ripeterli. In otto mesi si fa un ponte ‘baby’, una bretella in acciaio. Un’opera strategica va fatta, non dico andando piano, ma mettendo sul ...

Crollo Ponte Genova - adesso la Francia ha Paura : a rischio il 30% dei ponti : Una tragedia immane, quella del Crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha scosso il mondo intero. E molti si interrogano sullo stato attuale delle proprie strutture. In questi termini, un rapporto che in altri tempi sarebbe passato inosservato, adesso è diventato più attuale che mai: secondo due società specializzate, incaricate di uno studio dal ministero dei Trasporti, “sui 12.000 ponti della rete francese gestiti dallo stato, un terzo ...

Genova - l’inviato del Fatto : “Paura che cada anche altra parte del ponte. Evacuazione definitiva per 7-800 persone” : “Ora bisogna capire che cosa ne sarà di questa parte di quartiere. Ci sono 7-800 persone evacuate dai palazzi sotto la parte integra ma pericolante del ponte. Ma non è un problema di adesso, sarà un problema anche per il futuro. L’Evacuazione non è temporanea”. È il commento dell’inviato del Fatto Quotidiano, Ferruccio Sansa, a Genova in via Fillak, dove le persone sono state fatte evacuare per motivi di ...

Il crollo di Genova crea il panico in Molise : Liscione e Gamberale fanno Paura - : ... desidero esprimere tutta la nostra vicinanza alla città di Genova, alla Regione Liguria e ai familiari delle vittime per l'immane tragedia che ha lasciato attonito e incredulo il mondo intero. ...

Genova - Paura per pilone ancora pericolante : si teme crollo : E’ pericolante il pilone rimasto in piedi dopo il crollo della campata centrale del ponte Morandi, a Genova: la struttura incombe sulle case e i residenti temono possa cedere a sua volta. In mattinata si è diffusa la paura per nuovi movimenti del pilone e alcune persone sono state allontanate: l’allarme è poi rientrato ma la situazione viene monitorata dalla protezione civile. L’evacuazione al momento riguarda 11 condomini e ...

Castellammare - Dopo il crollo di Genova - tanta Paura anche per il viadotto San Marco. Ma a settembre partono i lavori : Gli ultimi articoli di Cronaca Vico Equense - Maltempo, bagnanti bloccati sulla spiaggia della tartaruga Castellammare - Lunga scia d'olio al Caporivo. Pericolo per i centauri Castellammare - ...

Genova - le proteste dopo il crollo : "Avevamo Paura che crollasse" : Andrea Barsanti di Genova Today ha intervistato alcuni cittadini che vivono nei pressi del viadotto dell'autostrada A10 a...