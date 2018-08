Pari tra Rotonda e il Real Senise

Vittorie di Empoli e Spal - Pari tra Parma e Udinese : Nella prima giornata di serie A importante successo della Spal in casa del Bologna di Filippo Inzaghi, grazie ad un gran tiro dalla distanza di Kurtic ad una ventina di minuti dalla fine. Padroni di ...

Incendio in un sobborgo di Parigi - 7 persone gravissime : tra loro cinque bambini : Almeno sette persone tra cui cinque bambini sono rimaste gravemente ferite in un Incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica in un edificio residenziale ad Aubervilliers, a nord di Parigi. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che le fiamme sono state domate verso sera. Feriti lievemente anche alcuni poliziotti.Continua a leggere

“Abbiamo sentito gli sPari”. Tragedia a Torino - una vicenda assurda. La ricostruzione dei carabinieri è da brividi : La cronaca estiva italiana torna a tingersi di nero, con un’altra vicenda che lascia tutti di sasso per la sua drammaticità. Protagonista è ancora la provincia di Torino, che purtroppo negli ultimi mesi si affaccia spesso nella cronaca nazionale per episodi di violenza. Questa storia è assurda e racconta di un uomo che è stato ammazzato dal figliastro malato. Domenico Gatti, 59 anni, è stato ucciso a colpi di pistola dal figliastro ...

Ponte Morandi - sParite le immagini del crollo. Società autostrade : “Un black out” : Ponte Morandi, sparite le immagini del crollo. Società autostrade: “Un black out” «Ci sono stati dei problemi nelle videoregistrazioni della… L'articolo Ponte Morandi, sparite le immagini del crollo. Società autostrade: “Un black out” proviene da Essere-Informati.it.

SPari APRILIA - FERITO IMMIGRATO : PIOMBINI DA FINESTRA/ Ultime notizie - fermati 3 giovani : bravata o razzismo? : APRILIA, IMMIGRATO FERITO per SPARI dalla FINESTRA con fucile aria compressa: denunciati un 19enne e due minorenni, "colpi partiti per sbaglio". Nuovo caso razzismo dopo delitto di luglio?(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:13:00 GMT)

Aprilia : sPari ad un immigrato mentre passeggia in strada : Aprilia - Un immigrato, cittadino camerunense, è stato ferito ad un piede da un piombino mentre passeggiava nel centro sito nei pressi di Latina. I carabinieri hanno impiegato poco ad individuare i responsabili: si tratta di tre amici, uno di 19 anni e due minorenni, che sono stati immediatamente denunciati per lesioni aggravate. Secondo quanto hanno dichiarato agli uomini dell’arma, i tre stavano provando un fucile ad aria compressa di ...

Aprilia - sPari da una finestra : colpito uomo originario del Camerun - : Il colpo è partito da un'arma ad aria compressa: denunciati tre giovani. La vittima è stata ferita a un piede. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi di violenza ai danni di stranieri in Italia

Aprilia - sPari da una finestra : colpito uomo originario del Camerun : Aprilia, spari da una finestra: colpito uomo originario del Camerun Il colpo è partito da un'arma ad aria compressa: denunciati tre giovani. La vittima è stata ferita a un piede. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi di violenza ai danni di stranieri in Italia Parole chiave: ...

Aprilia - sPari dalla finestra : ferito immigrato/ Ultime notizie - denunciati tre giovani : nuovo caso razzismo? : Aprilia, immigrato ferito per spari dalla finestra con fucile aria compressa: denunciati un 19enne e due minorenni, "colpi partiti per sbaglio". nuovo caso razzismo dopo delitto di luglio?(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:13:00 GMT)

SPari da finestra - ferito un immigrato : ANSA, - ROMA, 16 AGO - Un cittadino camerunense è stato ferito a un piede da un piccolo proiettile di piombo mentre passeggiava nel centro di Aprilia, vicino Latina. É accaduto ieri mattina. I ...

SPari da finestra - ferito un immigrato : ANSA, - ROMA, 16 AGO - Un cittadino camerunense è stato ferito a un piede da un piccolo proiettile di piombo mentre passeggiava nel centro di Aprilia, vicino Latina. É accaduto ieri mattina. I ...

Parigi a tutti i costi film stasera in tv 15 agosto : trama - curiosità - streaming : Parigi a tutti i costi è il film stasera in tv mercoledì 15 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola è una diretta da Reem Kherici con Reem Kherici e Cécile Cassel. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Parigi a tutti i costi film stasera in tv: TITOLO ORIGINALE: Paris à tout prix GENERE: Commedia ANNO: 2013 REGIA: Reem Kherici CAST: Reem ...

ChiamParino - serve alleanza trasversale : "Quello che ho in mente, soprattutto quello che serve oggi al Piemonte, è sparigliare lo schieramento tripolare della attuale fase politica". Il rischio, sostiene, è che il Piemonte "sia marginale ...

ChiamParino - serve alleanza trasversale : In vista delle elezioni regionali, il presidente della Regione Sergio Chiamparino chiede a "imprenditori, rappresentanti del mondo sociale e accademico di mettersi attorno a un tavolo e decidere i ...