Parco del Pollino | la pioggia ingrossa il torrente | cinque vittime tra gli escursionisti

Al Parco di Villa Sabucchi torna in scena Shakespeare - La Torre del Bardo presenta l'opera teatrale "Giulio Cesare" : Ho visto tantissimi attore e attrici succedersi negli spettacoli a cura della regia di William Zola e l'aiuto regia di Vera De Gregoris. Gli spettatori potranno andare via alla fine dello spettacolo ...

E' stato siglato un importante accordo tra il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e l'Universidad De Los Lagos Santiago de ... : Si tratta di un'interessante opportunità confronto con una nazione ove insistono ancora le miniere più importanti al mondo ed in particolare con le escavazioni a cielo aperto dei giacimenti di rame e ...

'Orsitudine' - in scena lo spettacolo itinerante nei comuni del Parco d'Abruzzo : ... Festival di Teatro, Arte e Natura che ha animato il territorio regionale con spettacoli, trekking e iniziative volte alla scoperta e a alla valorizzazione delle aree protette, attraverso l'...

#Festambiente30 : i marchi del Parco della Maremma si presentano nella giornata dedicata alle aree protette : ... e valorizzando contestualmente il territorio medesimo tramite il perseguimento di politiche inerenti l'economia ed il turismo sostenibili. Il Parco della Maremma come ogni anno è presente a ...

RIFUGIO DEL Parco Nel silenzio delle Istituzioni - mentre la querelle si sposta in tribunale e la struttura viene chiusa - Magda Scalisi è un ... : Una storia che potrebbe sembrare complessa, ma che di fatto non lo è e che alla fine, superati gli aspetti burocratici-amministrativi, si riduce solo ad una questione di volontà politica. ...

Stupra diciassettenne al Parco delle Cave Arrestato un bengalese : Una 17enne italiana, cameriera in un locale sui Navigli, ha denunciato di essere stata Stupra ta da un venditore ambulante del Bangladesh nella notte tra il 5 e il 6 agosto nel Parco delle Cave . L'uomo è stato Arrestato dai carabinieri. La ragazza, che conosceva di vista il bengalese e sapeva di piacergli ma non aveva mai ricambiato le avance, ha acconsentito a essere accompagnata a casa dopo il lavoro. Una volta che sono rimasti soli, lui l'ha ...

Parco fluviale della Magliana in rovina : dopo 4 anni statue a pezzi - erbacce e baracche : C'erano il chiosco, i giochi dei bambini, un anfiteatro per spettacoli estivi. Il tutto in uno scenario dalla vista spettacolare. Oggi accedendo al Parco del Tevere dalla Magliana solo il panorama ...