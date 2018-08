Parco del Pollino | la pioggia ingrossa il torrente | 11 vittime tra gli escursionisti

CALABRIA - PIENA TORRENTE RAGANELLO : 8 MORTI NEL Parco del POLLINO/ Ultime notizie - salvati 2 bambini : CALABRIA, pioggia ingrossa TORRENTE RAGANELLO ed esonda: MORTI e dispersi. Ultime notizie: travolto gruppo di escursionisti, le vittime sarebbero otto, 23 invece le persone salvate(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : otto morti e cinque dispersi nel Parco del Pollino : Il bilancio della tragedia di oggi alle Gole del Raganello, dove a causa della piena improvvisa del torrente alcune persone sono state travolte, è di 8 morti, 23 persone salvate e 5 dispersi. Lo ha reso noto la Prefettura di Cosenza. Le vittime sono quattro donne e quattro uomini....

Calabria - torrente in piena nel Parco del Pollino : 8 morti e 5 feriti - 14 in salvo : Stavano facendo canyoning nel torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), quando un’ondata di piena li ha travolti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono di 8 vittime, quattro donne e altrettanti uomini. La protezione civile regionale, guidata da Carlo Tansi, parla inoltre di cinque persone ferite, e i vigili di 14 recuperate incolumi. Tratto in salvo anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e ...

Parco del Pollino - la pioggia ingrossa il torrente : otto vittime tra gli escursionisti : Il gruppo è stato sorpreso dalla piena nell'area delle gole del Raganello. In salvo 18 persone. Si temono dispersi, anche bambini, e altri morti. Sul posto vigili del fuoco, soccorso speleo fluviale, carabinieri e protezione civile

Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino - in Calabria : Una piena nelle Gole del Raganello ha investito gli escursionisti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria: i soccorritori parlano di “diversi” morti e diversi feriti, i giornali scrivono che i morti sarebbero almeno 8. Secondo Repubblica i morti sono quattro The post Una piena nelle Gole del Raganello ha causato “diversi” morti nel Parco nazionale del Pollino, in Calabria appeared first on Il Post.

Calabria - torrente in piena nel Parco del Pollino : 8 morti e 5 feriti - 11 in salvo : Stavano facendo rafting nel torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), quando un’ondata di piena del torrente li ha travolti. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono di 8 vittime, tra cui una ragazza che non è ancora stata identificata. La protezione civile regionale, guidata da Carlo Tansi, parla inoltre di cinque persone ferite, e di undici recuperate incolumi. Tratto in salvo anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei ...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : otto morti nel Parco del Pollino : Salgono a otto, al momento, le vittime provocate dalla piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza) in Calabria. Lo riferisce la protezione civile. Gli escursionisti Travolti dall’ondata del fiume sono sedici, alcuni dei quali tratti in salvo, ma potrebbero esserci altri morti causati del maltempo....

Parco del Pollino - la pioggia ingrossa il torrente : otto vittime tra gli escursionisti bloccati : Il gruppo è stato sorpreso dalla piena nell'area delle gole del Raganello. In salvo 12 persone. Si temono dispersi e altri morti. Sul posto vigili del fuoco, soccorso speleo fluviale, carabinieri e protezione civile

Gole di Raganello - riserva naturale nel Parco del Pollino - scheda : Roma, 20 ago., askanews, - La riserva naturale delle Gole del Raganello, dove alcuni escursionisti sono stati travolti dalla piena improvvisa del torrente, è un'area naturale protetta istituita nel ...

Parco del Pollino - la pioggia ingrossa il torrente : almeno cinque vittime tra gli escursionisti bloccati : Il gruppo è stato sorpreso dalla piena nell'area delle gole del Raganello. In salvo 12 persone. Si temono dispersi e altri morti. Sul posto vigili del fuoco, soccorso speleo fluviale, carabinieri e protezione civile

Piena del torrente Raganello nel Parco del Pollino : 5 morti e alcuni dispersi : C'è incertezza sul numero di eventuali dispersi per l'ondata di Piena verificatasi nel pomeriggio nel torrente Raganello, a Civita, nel cosentino, e che avrebbe provocato cinque vittime. Il problema è ...

Calabria - piena del torrente Raganello nel Parco del Pollino : 5 morti e alcuni dispersi : Stavano facendo rafting nel torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), quando un’ondata di piena del torrente li ha travolti. La protezione civile regionale, guidata da Carlo Tansi, parla di 5 vittime, tra cui una ragazza che non è ancora stata identificata, e alcuni dispersi. Il gruppo era composto da sedici escursionisti che, nonostante le avverse condizioni meteo, stavano partecipando ad una visita all’interno dell’area ...

Parco del Pollino - la pioggia ingrossa il torrente : cinque vittime tra gli escursionisti bloccati : Il gruppo è stato sorpreso dalla piena nell'area delle gole del Raganello. In salvo 11 persone. Si temono dispersi e altri morti, sul posto i Vigili del Fuoco

Al Parco di Villa Sabucchi torna in scena Shakespeare - La Torre del Bardo presenta l'opera teatrale "Giulio Cesare" : Ho visto tantissimi attore e attrici succedersi negli spettacoli a cura della regia di William Zola e l'aiuto regia di Vera De Gregoris. Gli spettatori potranno andare via alla fine dello spettacolo ...