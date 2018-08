Papu-show e l’Atalanta passeggia sul Frosinone | Gomez | Pasalic ed una grande

sportfair

(Di lunedì 20 agosto 2018) Atalanta dominante questa sera di fronte al pubblico amico contro unannichilito nel giorno del ritorno in Serie A Il ritorno delin Serie A, è stato reso amaro da unaprestazione dell’Atalanta di Gasperini, vittoriosa con un netto 4-0. Una squadra in palla, più in forma rispetto alle altre del nostro campionato anche a causa dell’inizio anticipato della preparazione per l’impegno in Europa League. Quest’oggi davvero non c’è stata partita, grazie anche alla prestazione sontuosa del. L’argentino è riuscito a creare per sè e per gli altri, andando in rete per due volte e fornendo l’assist ad un altro dei protagonisti dell’incontro, il neo acquisto Mario, sin da subito ben integrato nei meccanismi di Gasperini. Il migliore in campo? Di certo, ma va citato unToloi capace di ...