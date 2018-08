Papa Francesco la baciò sulla testa | Gianna | a 3 anni | guarisce da un tumore cerebrale

Pedofilia Usa - in una lettera il mea culpa di Papa Francesco : “Atrocità contro i più vulnerabili - chiediamo perdono” : “È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. chiediamo perdono per i peccati propri e altrui”. È il forte mea culpa che Papa Francesco ha voluto rivolgere in una lettera indirizzata a tutta la comunità cristiana. “La coscienza del peccato – scrive ...

Meeting di Rimini - il messaggio di Papa Francesco : “Costruire ponti e non muri - ora prevale la paura del futuro” : "Si torna ad erigere muri, invece di costruire ponti. Si tende ad essere chiusi, invece che aperti all'altro diverso da noi. Cresce l'indifferenza, piuttosto che il desiderio di prendere iniziativa per un cambiamento. prevale un senso di paura sulla fiducia nel futuro", ha spiegato il Pontefice nel messaggio inviato al Meeting di Rimini.Continua a leggere

