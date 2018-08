Papa Francesco | al Meeting di Rimini | il cristiano non può rinunciare a sognare che

Papa Francesco e la resistenza ucraina. Gli appelli per Oleg Sentsov : Mosca , AsiaNews, - Le comunità ucraine nel mondo premono su Papa Francesco e il Vaticano perché appoggi il destino della nazione e delle Chiese lì presenti, in tensione con la Russia. Proprio ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, Francesco ha ...

Papa Francesco - “misericordia di Dio per vittime ponte di Genova”/ Video Angelus “con Maria vicini a famiglie” : Papa Francesco , Video Angelus : "misericordia di Dio per le vittime del ponte di Genova". Nella Festa dell'Assunta, “con Maria siamo vicini alle famiglie sofferenti"(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 16:54:00 GMT)

Roma - cumuli di rifiuti al Circo Massimo due giorni dopo l’incontro con Papa Francesco. Operatori Ama al lavoro : Involucri di cartone abbandonati dappertutto, contenitori di plastica con resti di cibo, cornacchie appollaiate su cataste di rifiuti mentre un paio di Operatori ecologici, supportati da un mezzo per la raccolta tentavano di dare dignità ad uno dei simboli della bellezza di Roma , il Circo Massimo . La storica arena nel cuore della Capitale si presentava così questa mattina, a 48 ore dall’incontro di sabato di Papa Francesco con i giovani in ...

Padre Nostro - Papa Francesco cambia la preghiera : “Dio non induce in tentazione” : Il Padre Nostro, la preghiera più diffusa tra i cristiani, potrebbe cambiare anche in Italia, dopo Francia e Spagna, dal prossimo novembre. "Non indurci in tentazione" diventerebbe "non abbandonarci alla tentazione". La conferma di Papa Francesco all'incontro con i giovani al Circo Massimo: "Traduzione più approppriata"Continua a leggere