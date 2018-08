Pallavolo – Al via la stagione 2018 19 di Modena Volley

sportfair

: Domani il raduno per la nuova stagione della Atlantide Pallavolo Brescia - RadioveraBS : Domani il raduno per la nuova stagione della Atlantide Pallavolo Brescia - DolomitiVolley : Agli ordini di Angelo Lorenzetti la Trentino Volley nel pomeriggio di lunedì inizia la propria preparazione pre cam… -

(Di lunedì 20 agosto 2018) E’ iniziata la/19 di. Le sensazioni di Luca Cantagalli Ha avuto inizio oggi la/19 di. Agli ordini dell’ Assistant Coach Luca Cantagalli si sono allenati 14 giocatori, cinque della prima squadra e 9 della serie B di Coach Tomasini. Queste le parole di Cantagalli: “Essere qui aoggi è una grande emozione, non lo nascondo e sono contento di provarla, il nostro lavoro ci riserva dei momenti speciali e questo lo è sicuramente. Iniziare in questo ruolo qui al PalaPanini è una grande cosa,vuole stare tra le prime e vuole vincere, sappiamo che sarà difficile, ma faremo tutto il possibile per farcela. Mi sono sentito con Velasco, abbiamo deciso su cosa lavorare, partiremo forte sulla ricezione e poi sarà necessario portare i ragazzi al top per l’inizio della”. ” Per me è un ...