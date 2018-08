Outlaw King – Il re fuorilegge | primo trailer del nuovo film originale Netflix

nerdgate

(Di lunedì 20 agosto 2018)racconta la vera storia di Robert the Bruce, o Roberto I di Scozia, che nel corso di un anno straordinario passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe, durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe di Galles. Interamente girato in Scozia,riunisce il regista David Mackenzie con la star Chris Pine (già insieme in Hell or High Water), che recita accanto a Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh e Billy Howle. Ilinoltre debutterà comed’apertura del Toronto InternationalFestival giovedì 6 settembre 2018. L'articolo– Il redelproviene da ...