Ponte MOrandi - Giorgetti : “Statalizzare le autostrade? Non sono persuaso. Bisogna cambia il codice degli Appalti” : Non vede i termini per una legge ad hoc per ritirare la concessione ad Autostrade per l’Italia, non è d’accordo alla nazionalizzazione della rete, spera che sia modificato presto il codice degli Appalti. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti interviene al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini e si esprime sui rapporti tra l’esecutivo e Autostrade per l’Italia. A ...

Ora Giorgetti frena il M5S sulla nazionalizzazione : ?"Stato non più efficiente" : Dopo il crollo del ponte Morandi, il governo si sta interrogando su come gestire le autostrade italiane.Avanzate le prime ipotesi e fatti i primi passi verso una revoca delle concessioni, Giancarlo Giorgetti frena il governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. In particolare frena il Movimento Cinque Stelle. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza", afferma il ...

DOPO MOraNDI/ Più flessibilità (e migranti) - il governo nelle mani di Giorgetti e Tria : DOPO il crollo del ponte di Genova l'Italia ha bisogno di nuova flessibilità, ma l'Europa ha detto no. Bruxelles sotto pressione anche sui migranti. Lo scenario di ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ MORANDI e Autostrade, la Lega sa contare più di M5s, di A. FannaINCHIESTA/ Le anomalie e i regali delle concessioni autostradali, di U. Arrigo

Conte - Ora gesti concreti. E' pronto il piano Giorgetti : Gronda - Tap e Tav piu sobrie : 'Il governo è con Genova e con i genovesi' promette il presidente del Consiglio. L'Esecutivo, annuncia il sottosegretario leghista, varerà da settembre una grande operazione di messa in sicurezza ...

Ponte MOrandi - Giancarlo Giorgetti inchioda il Pd : 'A cosa pensavano quelli prima di noi' : 'Negli ultimi anni il Paese e le sue strutture sono state trascurate, dimenticate'. È durissimo il commento di Giancarlo Giorgetti , che intervistato dal Messaggero sul crollo del Ponte Morandi di ...

Giorgetti : Ora strade e scuole sicure : 7.40 A settembre il governo varerà un grande programma di manutenzione infrastrutturale. Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza,Giorgetti al Messaggero dopo la tragedia del Ponte Morandi. Il governo "ha contestato ad Autostrade la respobsabilità del crollo", ha detto Giorgetti, "ma non possiamo accettare che certe situazioi si protraggono all' infinito e si arrivi alla prescrizione come per la strage di Viareggio". La Gronda,dice, si ...

Manovra - è scontro sull’Iva. Ora Giorgetti non esclude l’aumento | : L’ipotesi piace alle Ue ed è sostenuta anche dal ministro dell’Economia, ma Salvini e Di Maio non ci stanno

Legge di stabilità - è scontro sull’Iva. Ora Giorgetti non esclude l’aumento : Da una parte Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due leader, categorici nell’escludere un aumento dell’Iva. Dall’altra il ministro Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, leghista sì ma realista e pragmatico. Al vertice di governo va in scena la divisione fra due «filosofie» opposte, un primo assaggio di quella che sarà la vera tratta...

Manovra - è scontro sull'Iva. Ora Giorgetti non esclude l'aumento : Resta in piedi 'quota 100' come unica alternativa, pienamente sulla linea del ministro dell'Economia Tria, che si limita a parlare di interventi previdenziali 'che non incidano in modo troppo pesante ...

Lite al telefono Giorgetti-Tria Vertice convocato e poi annullato Governo - ancOra caos sulle nomine : caos nel Governo e nella maggioranza sulle nomine. Tanto che - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - ci sarebbe stata una telefonata definitva "non troppo cordiale" tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria Segui su affaritaliani.it

Cdp : assemblea rinviata al 24 luglio. Giorgetti : 'C'è da lavOrare' : L'assemblea di Cdp per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e dei vertici è stata rinviata al 24 luglio. "Devo lavorare, c'è da lavorare", così il sottosegretario alla presidenza del ...