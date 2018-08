Ora Giorgetti frena il M5S sulla nazionalizzazione | euro Stato non più

Deficit - Giorgetti : "SfOrare il 3%? Non escludo nulla" : Roma, 20 ago., AdnKronos, - Il governo non esclude di superare il tetto del 3% nel rapporto Deficit-Pil. A dirlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, parlando ai ...

Giorgetti : per cittadini Parlamento inconcludente - Ora riforme : Rimini, 20 ago., askanews, - 'Il Parlamento non conta assolutamente più nulla, perché non è più sentito dai cittadini elettori, che vedono nel Parlamento il luogo dell'inconcludenza della politica'. E 'se non si riformano le istituzioni si fa in fretta a buttare via tutto quanto, il Parlamento e tutto quello che gli viene dietro' e …

Conti pubblici - Giorgetti : “Non escludo che si possa sfOrare il 3%” : Può escludere che si arriverà al 3% o oltre del rapporto deficit-Pil? «Io non escludo nulla», taglia corto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Skytg24. «Io ritengo che questo fatto nuovo» del crollo del Ponte Morandi, «che ha dato una scossa a tutta la classe politica italiana e all’opinione pubblica...

Ponte MOrandi - Giorgetti : Atlantia deve ricostruire - non persuade gestione Stato : Teleborsa, - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, interviene sulla questione delle concessioni autostradali e dell'eventuale revoca della concessione ad Autostrade, ...

Ponte MOrandi - Giorgetti : “Statalizzare le autostrade? Non sono persuaso. Bisogna cambia il codice degli Appalti” : Non vede i termini per una legge ad hoc per ritirare la concessione ad Autostrade per l’Italia, non è d’accordo alla nazionalizzazione della rete, spera che sia modificato presto il codice degli Appalti. Dopo la lettera del premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti interviene al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini e si esprime sui rapporti tra l’esecutivo e Autostrade per l’Italia. A ...

Ora Giorgetti frena il M5S sulla nazionalizzazione : "Stato non più efficiente" : Dopo il crollo del ponte Morandi , il governo si sta interrogando su come gestire le autostrade italiane. Avanzate le prime ipotesi e fatti i primi passi verso una revoca delle concessioni, Giancarlo ...

DOPO MOraNDI/ Più flessibilità (e migranti) - il governo nelle mani di Giorgetti e Tria : DOPO il crollo del ponte di Genova l'Italia ha bisogno di nuova flessibilità, ma l'Europa ha detto no. Bruxelles sotto pressione anche sui migranti. Lo scenario di ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ MORANDI e Autostrade, la Lega sa contare più di M5s, di A. FannaINCHIESTA/ Le anomalie e i regali delle concessioni autostradali, di U. Arrigo

Conte - Ora gesti concreti. E' pronto il piano Giorgetti : Gronda - Tap e Tav piu sobrie : 'Il governo è con Genova e con i genovesi' promette il presidente del Consiglio. L'Esecutivo, annuncia il sottosegretario leghista, varerà da settembre una grande operazione di messa in sicurezza ...

Ponte MOrandi - Giancarlo Giorgetti inchioda il Pd : 'A cosa pensavano quelli prima di noi' : 'Negli ultimi anni il Paese e le sue strutture sono state trascurate, dimenticate'. È durissimo il commento di Giancarlo Giorgetti , che intervistato dal Messaggero sul crollo del Ponte Morandi di ...

Giorgetti : Ora strade e scuole sicure : 7.40 A settembre il governo varerà un grande programma di manutenzione infrastrutturale. Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza,Giorgetti al Messaggero dopo la tragedia del Ponte Morandi. Il governo "ha contestato ad Autostrade la respobsabilità del crollo", ha detto Giorgetti, "ma non possiamo accettare che certe situazioi si protraggono all' infinito e si arrivi alla prescrizione come per la strage di Viareggio". La Gronda,dice, si ...