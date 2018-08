http://feedproxy.goo

: #OnePlus 6T negli USA in esclusiva con T-Mobile, che vantaggio per OnePlus: OnePlus 6T… - giannifioreGF : #OnePlus 6T negli USA in esclusiva con T-Mobile, che vantaggio per OnePlus: OnePlus 6T… - GizChinait : OnePlus 6T potrebbe debuttare negli USA con l'operatore T-Mobile ONEPLUS, OnePlus 6, OnePlus 6T… - infoitscienza : OnePlus 6T, lo sbarco negli USA a bordo di T-Mobile sarebbe quasi pronto. “Beffata” Huawei -

(Di lunedì 20 agosto 2018)6T potrebbe ottenere un grandissimorispetto ai rivali come Huawei riuscendo a comparire tra le fila degli smartphone in venditaStati Uniti tramite T-. Lo smartphone Android arriverà ad ottobre ad un prezzo di partenza di 550 dollari.6TUSA con T-6T potrebbe essere il primopresente in un negozio, quello di un operatore statunitense, T-. L’azienda cinese riesce a mettere a segno un colpo che potrebbe spalancarle le porteUSA, oltretutto in un periodo in cui Huawei e in particolar modo ZTE stanno affrontando non pochi problemi. Secondo CNET, lo smartphone Android dovrà superare i test di verifica per il supporto alle reti di T-nota come “approvazione tecnica” presso il carrier. Il mancato ottenimento dell’approvazione potrebbe causare un ritardo con il lancio del ...