Omicidio in spiaggia a Nicotera | si costituisce 36enne ricercato

Omicidio in spiaggia a Nicotera - dopo una settimana si costituisce il presunto killer : Si è costituito ai carabinieri il presunto autore dell'Omicidio di Francesco Timpano, il 43enne ucciso il 12 agosto scorso sulla spiaggia a Nicotera, in Calabria. Si tratta di un uomo di 36 anni, braccato dal giorno del delitto. Il presunto assassino si è presentato ai carabinieri di Nicotera Marina (Vibo Valentia).Continua a leggere

Nicotera Marina - Omicidio in spiaggia. Il luogo dell'agguato : Choc in spiaggia a Nicotera Marina, nel Vibonese. Un uomo è stato ucciso in pieno giorno a colpi di pistola, in uno stabilimento dove erano presenti diversi bagnanti e turisti, che potrebbero aver ...

Nicotera Marina - Omicidio in spiaggia : 43enne ucciso a colpi di pistola fra i bagnanti : La vittima è Francesco Timpano, fratello di Vincenzo e Pantaleone, entrambi sfuggiti a un agguato lo scorso maggio

Omicidio in spiaggia nel Vibonese - ucciso 43enne a Nicotera - : L'uomo è stato ammazzato a colpi di pistola in un lido collegato a un campeggio, davanti ad altri bagnanti. Gli investigatori non escludono un collegamento con precedenti sparatorie avvenute a maggio, ...