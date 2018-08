Oggi prime case agli sfollati Messa di piazza per le vittime

Crollo Genova - Oggi la consegna delle prime case agli sfollati : Roma, 20 ago., askanews, - oggi verranno consegnate le prime case agli sfollati per il Crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto scorso. Alle 16, in via San Biagio, il presidente della Regione ...

Crollo ponte Genova : Oggi la consegna delle prime case agli sfollati : Verranno consegnate oggi le prime case agli sfollati per il Crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto scorso, come annunciato ieri dal presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla propria pagina Facebook: “Stiamo lavorando giorno e notte per dare a tutti una sistemazione confortevole, entro il 20 settembre altre 40 case, grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti. Entro settembre saranno ristrutturati altri 100 appartamenti. ...

Le prime pagine di Oggi : Le prime ipotesi sul crollo del ponte Morandi, i migranti soccorsi dalla nave Diciotti, e la prima domenica in serie A

Le prime pagine di Oggi : I funerali per i morti di Genova, la morte di Kofi Annan, la prima di Cristiano Ronaldo con la Juventus

Le prime pagine di Oggi : La revoca della concessione a Autostrade per l'Italia, i funerali dei morti nel crollo del ponte Morandi, e l'avvio della serie A

Domani i funerali di Stato - Oggi le prime esequie in forma privata : Nel giorno del lutto nazionale, i funerali alla presenza del presidente Mattarella e del premier Conte. Il nostro telegiornale seguirà la cerimonia con una lunga diretta. Alcune famiglie hanno scelto ...

Le prime pagine di Oggi : Il crollo del ponte Morandi, la morte di Aretha Franklin, e il terremoto in Molise

Le prime pagine di Oggi : Il crollo del ponte Morandi a Genova, con grandi foto di quello che resta del viadotto autostradale caduto ieri

Le prime pagine di Oggi : Lo spread torna a salire, la situazione della nave Aquarius, e i tagli alle pensioni più alte

Le prime pagine di Oggi : I timori per l'economia italiana, si riparla di leva obbligatoria, e le vittorie italiane nel nuoto

Le prime pagine di Oggi : Altre indiscrezioni sulla manovra finanziaria, il Papa al Circo Massimo e la prima amichevole di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Le prime pagine di Oggi : La crisi dell'economia turca, la Lega al voto da sola in Abruzzo, e Salvini vuole tornare a madre e padre sui documenti

Le prime pagine di Oggi : Nel governo si discute di manovra economica, vaccini e TAV, e le vittorie italiane agli Europei di nuoto