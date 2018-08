Oggi consegna di 11 alloggi agli sfollati

Crollo Genova - Oggi la consegna delle prime case agli sfollati : Roma, 20 ago., askanews, - oggi verranno consegnate le prime case agli sfollati per il Crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto scorso. Alle 16, in via San Biagio, il presidente della Regione ...

Crollo ponte Genova : Oggi la consegna delle prime case agli sfollati : Verranno consegnate oggi le prime case agli sfollati per il Crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto scorso, come annunciato ieri dal presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla propria pagina Facebook: “Stiamo lavorando giorno e notte per dare a tutti una sistemazione confortevole, entro il 20 settembre altre 40 case, grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti. Entro settembre saranno ristrutturati altri 100 appartamenti. ...

Domani la consegna dei primi 11 allOggi agli sfollati. Via alla messa in sicurezza : Concluse le operazioni di recupero delle vittime, il lavoro dei vigili del fuoco ora si concentra sulla bonifica della zona del disastro, anche per sgomberare il letto del torrente Polcevera prima che ...

Crollo ponte : domani consegna primi allOggi a sfollati : ANSA, - GENOVA, 19 AGO - domani alle 16 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con il sindaco di Genova Marco Bucci consegneranno i primi alloggi agli sfollati del Crollo di ponte Morandi. ...

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi allOggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Domani saranno consegnati i nuovi allOggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova : Nel pomeriggio di Domani, lunedì 20 agosto, i primi sfollati in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, entreranno nei loro nuovi alloggi. Si tratta infatti di persone le cui precedenti abitazioni saranno demolite, perché molto The post Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova appeared first on Il Post.

Strage di Genova - 600 sfollati : domani la consegna dei primi allOggi. E parte la fase 2 : Genova dopo i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi passa alla 'fase 2', e pensa agli oltre 600 sfollati : le prime case verranno consegnate domani. Alle 16 il presidente di Regione ...

Genova - 600 sfollati : domani la consegna dei primi allOggi. «In 4-5 settimane risolveremo emergenza abitativa» : Genova dopo i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi passa alla "fase 2", e pensa agli oltre 600 sfollati: le prime case verranno consegnate domani. Alle 16 il presidente di...

Genova - 600 sfollati : domani la consegna dei primi allOggi. E parte la "fase 2" : Genova dopo i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi passa alla "fase 2", e pensa agli oltre 600 sfollati: le prime case verranno consegnate domani. Alle 16 il presidente di...

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi allOggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi allOggi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi allOggi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Crollo ponte Genova : domani la consegna dei primi allOggi agli sfollati : Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con il sindaco di Genova Marco Bucci consegneranno domani alle 16 i primi alloggi agli sfollati del Crollo di ponte Morandi. Alla consegna saranno presenti anche gli assessori di Regione Liguria Marco Scajola e Ilaria Cavo e del Comune di Genova Francesca Fassio. L'articolo Crollo ponte Genova: domani la consegna dei primi alloggi agli sfollati sembra essere il primo su Meteo Web.

Gorizia - Campagnuzza si allarga : consegnati dall'Ater 54 allOggi in via del Carso : La cerimonia delle chiavi, attesa da un decennio, chiude un progetto da 16 milioni. Lista d'attesa ora più sottile ma restano da soddisfare 320 domande abitative