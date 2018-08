Nyt | Asia Argento risarcisce giovane attore che l' accusa di molestie

Molestie : Nyt - Asia Argento ha pagato giovane che l'accusava : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Asia Argento - Nyt : “Ha risarcito con 380mila dollari giovane che l’accusava di molestie subite quando aveva 17 anni” : Asia Argento si è accordata con un giovane che l’accusava di molestie sessuali. È quanto sostiene il New York Times, che cita alcune carte degli avvocati dell’attrice e del suo accusatore Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano. Argento è stata tra le prime ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein per violenza sessuale. Ed è diventata una figura di spicco del movimento #MeToo. Nei mesi che seguirono ...

