Nyt | Asia Argento ha risarcito un attore che la accusava di molestie sessuali

huffingtonpost

: Nyt: Asia Argento ha risarcito attore Usa che l'accusa di molestie #AsiaArgento - MediasetTgcom24 : Nyt: Asia Argento ha risarcito attore Usa che l'accusa di molestie #AsiaArgento - Agenzia_Ansa : Molestie, Nyt: Asia Argento risarcisce giovane accusatore - RaiNews : Rivelazione del Nyt: 'Asia Argento ha risarcito giovane attore che l'ha accusata di molestie sessuali' ?… -

(Di lunedì 20 agosto 2018), figura chiave del movimento #Metoo dopo aver rivelato di aver subitodal produttore americano Harvey Weinstein, avrebbe versato 380mila dollari (330mila euro) per fermare l'azione legale di unche a sua volta ladi violenza sessuale. Lo rivela il New York Times, citando documenti inviati al giornale da una fonte non identificata: Jimmy Bennett,e musicista rock californiano, ha accusatodi averlo aggredito nella stanza di un hotel in California, nel 2013, quando lui aveva appena compiuto 17 anni e l'attrice italiana ne aveva 37. L'età del consenso in California è di 18 anni.Secondo quanto riferito dai legali di Bennet, in hotel sarebbe avvenuta una vera e propria "aggressione sessuale" che avrebbe traumatizzato il giovanemettendo a rischio la sua salute mentale e i suoi guadagni. Per questo in una prima ...