Nuovi acquisti in Serie A | Inglese l' unico a segnare nella prima giornata

Kluivert - Boateng - Meité e... I Nuovi acquisti della Serie A già al top : La pagella della Gazzetta dello Sport Voto 7 - Buona la prima. Ordinato tatticamente, instancabile nell'andirivieni e pure prezioso quando al 47' respinge un tiro di Florenzi destinato al gol. ...

De Laurentiis : 'Milan? Spaventa più Gattuso dei Nuovi acquisti' : NEWS MILAN Aurelio De Laurentiis torna a parlare ai microfoni de La Gazzetta dello Sport . Il patron del Napoli trova sempre il modo di far parlare di sé con le proprie dichiarazioni. Quando all'imprenditore partenopeo viene domandato delle avversarie della squadra di Carlo ...

Torino - in arrivo due Nuovi acquisti... forse anche tre! : Torino, ore caldissime per diverse trattative in entrata in casa granata, il ds Petrachi a lavoro su più fronti Il Torino lavora sotto traccia per rafforzare la rosa di mister Mazzarri. Nelle ...

Torino - in arrivo due Nuovi acquisti… forse anche tre! : Torino, ore caldissime per diverse trattative in entrata in casa granata, il ds Petrachi a lavoro su più fronti Il Torino lavora sotto traccia per rafforzare la rosa di mister Mazzarri. Nelle prossime ore il tecnico granata avrà un altro terzino per completare il pacchetto di esterni difensivi. Si tratta di Ola Aina, calciatore che arriverà in prestito dal Chelsea di Sarri. Non sarà però l’ultimo acquisto del Torino di Cairo, dato ...

Bitcoin : il supporto dinamico calamiterà Nuovi acquisti? : Target Rialzista 8.500 raggiunto il 24 luglio 2018 9.089 9.555 9.800 Ribassista 6.750 6.220 5.91 0 4.900 Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro canale ...

La Sampdoria cala il tris al Parma : i Nuovi acquisti già in grande forma : Si chiude con una vittoria – la terza in quattro partite – la fase di pre-campionato italiana della Sampdoria. Allo stadio “Briamasco” di Trento sono tre reti di ottima fattura firmate da Quagliarella, Jankto e Defrel a decidere il test contro il Parma. Un’amichevole a tutti gli effetti – in campo, dietro le scrivanie e sugli spalti – che ha comunque fornito a Giampaolo risposte positive. La prima vera occasione capita al 18', quando ...

Roma - Dzeko : 'Qui si parla sempre prima. Ma i Nuovi acquisti sono forti' : Protagonista indiscusso della scorsa stagione, Edin Dzeko è chiamato a ripetersi in quella che tra un mese esatto prenderà il via. Il bosniaco a gennaio è stato vicino alla cessione al Chelsea , ma ...

Calciomercato Torino : Cairo promette Nuovi acquisti : “Il campionato, se arrivasse Ronaldo, certamente diventerebbe più interessante, ma io adesso mi occupo della campagna acquisti del Torino, che è più importante”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a Radio Deejay, sul possibile arrivo dell’attaccante portoghese alla Juventus. Domani intanto la squadra di Walter Mazzarri si trasferirà a Bormio (Sondrio) per la preparazione estiva. Acquistato il difensore Izzo dal ...