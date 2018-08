Nuova Classifica ATP 20 08 2018 – Djokovic completa la raccolta di Masters 1000 e vola in

MotoGp – Vittoria e balzo nella top tre per Lorenzo - Marquez allunga : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez aumenta il suo vantaggio, Jorge Lorenzo balza in terza posizione: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la Vittoria di Spielberg, ...

Nuova Classifica ATP 06/08/2018 – Fognini ad un passo dal best ranking : un cambio in top 10 - Del Potro manca il sorpasso : Fabio Fognini vince a Los Cabos e sfiora il best ranking, Del Potro fallisce l’aggancio in 3ª posizione, una sola variazione in top 10: ecco la Nuova Classifica ATP aggiornata al 06/08/2018 Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dalla Atp. Grazie al terzo titolo stagionale conquistato a Los Cabos il tennista ligure risale al numero 14 del mondo, ad un passo dall’eguagliare il best ...

Nuova Classifica ATP 06/08/2018 – Fognini ad un passo dal best ranking : top 10 invariata - Del Potro manca il sorpasso : Fabio Fognini vince a Los Cabos e sfiora il best ranking, Del Potro fallisce l’aggancio in 3ª posizione, top 10 invariata: ecco la Nuova Classifica ATP aggiornata al 06/08/2018 Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dalla Atp. Grazie al terzo titolo stagionale conquistato a Los Cabos il tennista ligure risale al numero 14 del mondo, ad un passo dall’eguagliare il best ranking. Alle sue ...

MotoGp – La vittoria di Brno regala a Dovizioso un balzo importante : la Nuova Classifica piloti : Marc Marquez sempre leader dopo il terzo posto nel Gp della Repubblica Ceca, Dovizioso accorcia le distanze: la classifica piloti aggiornata dopo la gara di Brno Weekend speciale per Andrea Dovizioso in Repubblica Ceca: il forlivese della Ducati ha conquistato pole position e vittoria sul circuito di Brno, regalando al team di Borgo Panigale una fantastica doppietta, grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo. Terzo posto per Marc Marquez, ...

Nuova Classifica WTA 30/07/2018 – Simona Halep sempre al comando - Camila Giorgi migliore azzurra : Simona Halep guida ancora la top 10 della Nuova Classifica WTA: migliori 10 invariate rispetto alla scorsa settimana, Camila Giorgi ancora la migliore azzurra del ranking Poche variazioni in casa Italia nella Classifica pubblicata stamane dalla Wta. La prima delle azzurre è sempre Camila Giorgi: la 26enne marchigiana fa un passo indietro ed è numero 37, non troppo distante dal suo record (n. 30). Alle sue spalle perde cinque posizioni Sara ...

Nuova Classifica ATP 30/07/2018 – Top 10 invariata : vola Berrettini - Fognini miglior azzurro : Top 10 invariata, Berrettini guadagna ben 30 posizioni mentre Fognini è ancora il miglior azzurro: ecco la Nuova Classifica ATP del 30/07/2018 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede la top 10 praticamente invariata, con Nadal ancora al comando, davanti a Federer e Zverev. In coda Novak Djokovic. Buone notizie per gli italiani presenti nella top 100, ...

Tour de France - ecco la Nuova Classifica generale : tutto riaperto per il podio - Froome rischia di finire out. Ma che rammarico per Nibali! : Tour de France, ecco la nuova classifica generale: Froome rischia di finire fuori dal podio per la prima volta negli ultimi nove anni A 4 giorni dalla fine del Tour de France 2018, con due tappe per velocisti (Giovedì e Domenica), una cronometro insolita (31km con tanti sali-scendi) Sabato e un’ultima tappa di montagna Venerdì sui Pirenei, la vittoria del Tour de France sembra blindata per il britannico del Team Sky Geraint Thomas, ...

Cecchinato super a Umago - Fognini re di Bastad. La Nuova Classifica Atp : Fabio doma Gasquet e centra il suo settimo trofeo in carriera. Marco si impone in Croazia sull'argentino Pella. Decisivo il tie break

Nuova Classifica WTA – Simona Halep in vetta per la 22ª settimana consecutiva : Camila Giorgi migliore azzurra : Simona Halep ancora in vetta, davanti a Wozniacki e Stephens, top 10 invariata: ecco la Nuova Classifica WTA Camila Giorgi si conferma prima italiana nella Classifica Wta. La 26enne marchigiana fa un passo indietro ed è numero 36, non troppo distante dal suo record (n. 30). Alle sue spalle guadagna due posizioni Sara Errani, ora al numero 72 (ma destinata a scivolare indietro a causa dell’aggravio di squalifica comminatole ...

Nuova Classifica ATP – È la settimana degli italiani : volano Fognini e Cecchinato : La Nuova Classifica ATP di inizio settimana premia Fabio Fognini (vincitore a Bastad) e Cecchinato (vincitore ad Umago) rispettivamente 14° e 22° Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dall’Atp. Il tennista ligure, grazie al settimo titolo in carriera conquistato a Bastad, sale un altro gradino ed è numero 14 (ad un passo dall’eguagliare il best ranking). Alle sue spalle guadagna altre ...

F1 – Capolavoro Mercedes in Germania - Raikkonen salva l’onore Ferrari : la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Germania : La Mercedes si prende la leadership anche della classifica Costruttori, sono otto i punti di vantaggio adesso del team campione del mondo sulla Ferrari Una doppietta splendida per la Mercedes, che vale anche il primo posto nella classifica Costruttori. La Ferrari deve inchinarsi, costretta a leccarsi le ferite dopo il ritiro di Vettel, che costa alla scuderia di Maranello anche il primato nel Mondiale piloti. Ecco la nuova classifica ...

F1 – Si prende tutto Hamilton - Gp di Germania e testa del Mondiale : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Germania : Hamilton vince e Vettel si ritira in Germania, il britannico torna in testa alla classifica piloti con 17 punti di vantaggio Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla quattordicesima posizione in griglia, si impone dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. Il tedesco, a muro per un errore sul bagnato, ...

Tour de France 2018 - la Nuova Classifica generale senza Vincenzo Nibali… : Vincenzo Nibali si è ritirato al termine della dodicesima tappa del Tour de France a causa di una caduta sull’Alpe d’Huez causata da una moto della Gendermeria. Lo Squalo ha riporta una frattura vertebrale e non potrà quindi continuare la Grande Boucle, in cui si trovata in quarta posizione in classifica generale. Il Tour perde quindi uno dei grandi favoriti e la nuova graduatoria vede salire Primož Roglic in quarta posizione. Di seguito la ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas Nuova maglia gialla. 4° Vincenzo Nibali : Cambia completamente la Classifica generale del Tour de France dopo l’undicesima tappa. Dominio totale del Team Sky, con Geraint Thomas che si prende la leadership provvisoria. Chris Froome guadagna 40 secondi sui rivali diretti. Vincenzo Nibali fa fatica e limita i danni: è quarto. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine dell’undicesima tappa. CLICCA QUI PER LA Classifica GENERALE DEI FAVORITI Classifica ...