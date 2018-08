Nonna Rosa idolo dei social Vola a 89 anni per la prima volta | il motivo Ryanair le

caffeinamagazine

: C'è chi direbbe che il @Corriere è il giornale italiano più importante. Sarà sicuramente per il calibro delle notiz… - younglustTT : C'è chi direbbe che il @Corriere è il giornale italiano più importante. Sarà sicuramente per il calibro delle notiz… - teresacapitanio : Primo volo? A 89 anni alle nozze del figlio La storia di nonna Rosa fa il giro del web - direttagamma : Nonna Rosa, per la prima volta su un aereo a 89 anni per le nozze del figlio: e Ryanair la festeggia -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Non è mai troppo tardi per fare una cosa per lanella vita, anche se si hanno 89. E lei in un colpo solo è anche diventata una star deinetwork. Il? È stato grazie allo scatto in cui sorride orgogliosa accanto all’aereo su cui ha ricevuto il battesimo dell’aria: la signoraPagan Griso di San GiovLupatoto, nel Veronese, hato per lanella sua vita dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio a Colonia (in Germania), per assistere al matrimonio del figlio Massimo, ele ha dedicato un post ad hoc di congratulazioni sui propri canali. “Avevo sempre avuto paura dire, ma questal’occasione è troppo importante e quindi mi sono decisa. Non l’ho detto a nessuno. Lo sapeva solo l’amica che mi ha accompagnato e che ha scattato la fotografia”, spiega la diretta interessata, incredula per l’improvvisa ...