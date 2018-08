“Non sapevo di essere incinta” Il racconto assurdo di un parto choc Aveva una taglia 42

caffeinamagazine

: @Potty_L ecco, non ti fidi di me, lo sapevo - half_blade : @Potty_L ecco, non ti fidi di me, lo sapevo - orpiso : @anis_epis Poverino!?? ?? ??????????Non sapevo che anche l’arte potesse essere pericolosa... - imoverthinkingx : FANCULO RAGA ERA IN EDIZIONE LIMITATA NON LO SAPEVO E ORA È ESAURITA adesso piango -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Certo che di storie incredibili ce ne sono davvero tante! E questa è davvero da capogiro. A 29 anni Sarah Bailey se ne intendeva di gravidanze, avendo avuto già tre figli, così come di sorprese, visto che il secondoleregalato inaspettatamente due gemelle. Ma un colpo di scena clamoroso come quello che le è capitato il 12 aprile scorso non avrebbe mai potuto immaginarlo: unall’improvviso, senza aver mai saputo diincinta né aver avuto il minimo segnale di una gravidanza. Uno tsunami che ha sconvolto di felicità e incredulità lei, il marito David Lee, 29 anni anche lui, e i figli Rio, 11 anni, Isabella e Tamiya, 2. Per non parlare della mamma 60enne di Sarah, Pat, che l’ha aiutata arire la piccola Desirae sul pavimento del bagno nella sua casa di Middlesborough dopostata l’unica a capire in quel momento che quelle perdite ...