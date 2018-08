Non è più solo Boateng | chiamatelo Prince | anzi | Prin$$

Grillo fa guerra ai pedaggi : "Non paghiamo più il pizzo" : Si intitola "I Signori delle Autostrade" e sul blog di Beppe Grillo suona come un invito alla disobbedienza civile. "Per le autostrade già esistenti dobbiamo dire basta al pizzo dei concessionari" si legge tra l'altro nel post, poco dopo la frase: "Le autostrade devono diventare gratuite". Ed ecco come il comico diventato l'anima dei 5Stelle arriva a questa conclusione: "Noi, i nostri padri, i nostri nonni abbiamo pagato le autostrade. Il loro ...

Novak Djokovic : 'Federer Non al meglio. Uno dei momenti più speciali' : Mi fanno giocare il mio miglior tennis, mi fanno migliorare e mi hanno fatto pensare a cosa dovevo fare per poter essere il miglior giocatore del mondo'. .

[Il retroscena] Salvini e la Lega votarono il "Salva Benetton". E i soldi dei pedaggi Non furono più vincolati alla manutenzione : Il governo Prodi cade però dopo meno di due anni e l'8 maggio 2008 giura il IV governo Berlusconi che sfrutta la prima occasione utile " la conversione in legge dello Stato del decreto n° 59 dell'8 ...

Tra le macerie di Genova Non si cerca più nessuno : Cristian, Dawna, Kristal, papà, mamma e bimba di 9 anni: sono le ultime vittime del crollo del ponte Morandi che mancavano all'appello dei soccorritori. I loro corpi erano all'interno della propria ...

Governo Trump - risparmio petrolio Non più priorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Paul Walker - i suoi fratelli Non hanno più rivisto Fast & Furious 7 : 'È Inquietante' : Era il miglior ragazzo del mondo e qui abbiamo finito questo film per lui. Penso che sia valsa davvero la pena fare tutto ciò, ma allo stesso tempo mi trovo un po' in conflitto, su questa decisione ...

WEC – Alonso Non si ferma più - la Toyota dello spagnolo si mette in tasca la 6 Ore di Silverstone : Dopo la 24 Ore di Le Mans e la 6 Ore di Spa, la Toyota di Alonso-Buemi-Nakajima vince anche la 6 Ore di Silverstone grazie ad un guaio tecnico subito dalla vettura gemella Fa festa ancora una volta Fernando Alonso nel WEC, il pilota spagnolo vince insieme a Buemi e Nakajima anche la 6 Ore di Silverstone, bissando il successo ottenuto alla 24 Ore di Le Mans e alla 6 Ore di Spa. Un trionfo esaltante ma al tempo stesso fortunato per lo ...

Accumoli - il paese che Non c'è (e Non ci sarà) più : “Amatrice non c’è più”. Con questa frase, pronunciata dall’allora sindaco Sergio Pirozzi pochi minuti dopo la terribile scossa del 24 agosto 2016, e ribattuta immediatamente dalle agenzie di stampa ad ogni latitudine planetaria, tutto il mondo ebbe la percezione di quanto profonda e immensa fosse la ferita inferta dalla natura al cuore dell’Italia. Oggi, a quasi due anni da quella notte, ...

Alessia Cammarota - grave lutto : "È morto mio Nonno"/ L'unione con Aldo è più forte che mai : Uomini e Donne, grave lutto per l'ex corteggiatrice Alessia Cammarota. È venuto a mancare suo nonno: lascia Catania per volare a Napoli per i funerali. Il dolore del web(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:49:00 GMT)

Animali : gli Ibis Non sanno più migrare - al via progetto per reinsediarli in Italia : Qualche giorno fa è iniziata una missione che ha lo scopo di reinsediare in Italia la specie dell’Ibis eremita, un uccello migratore, che non sa più “migrare”: 31 esemplari sono partiti dal lago di Costanza, in Germania, seguendo un piccolo aereo ultraleggero, che mostra loro la strada, fino al lago di Orbetello, dove arriveranno fra due-tre settimane. Si tratta di un viaggio di 1000 km, attraverso le Alpi. Il progetto europeo ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora Non si può più sbagliare. Cancellare il ricordo di Singapore 2017 per lottare fino alla fine : Il Circus della Formula Uno è pronto a tornare protagonista per il 13° round del Mondiale 2018. Sul circuito di Spa (Belgio) i motori ricominceranno a rombare e la Ferrari vorrà farsi trovar pronta per affrontare l’impegno belga e immediatamente dopo quello di Monza (2 settembre) con decisione. Gli ultimi due round non hanno riservato le soddisfazioni attese alla Rossa. Il duplice trionfo in Germania e in Ungheria di Lewis Hamilton ha ...

"Sulla sicurezza stradale lo Stato Non c'è più" : "Premesso che l'indagine è in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento più generale: io ho qualche difficoltà ad accettare l'idea che il tema della sicurezza pubblica stradale sia rimesso nelle mani dei privati. La filosofia del nostro sistema vede oggi uno Stato espropriato dei suoi poteri, una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ruolo di garante ...