Nibali non pensa più al Tour de France | lo Squalo dello Stretto si proietta alla Vuelta

Nibali al via alla Vuelta : 'Penso alle tappe - non alla generale' : Roma, 20 ago., askanews, - Vincenzo Nibali sarà al via della 73esima edizione alla Vuelta a Espana 2018 che partirà il 25 agosto da Malaga. Il corridore siciliano ha ottenuto il via libera dai medici ...

Nibali torna ad allenarsi in montagna - la Vuelta non è più un sogno : Con un video di 20 secondi caricato sul proprio profilo di Instagram lo Squalo lancia un messaggio ai suoi tifosi, informandoli sulle sue condizioni e sulla sua preparazione in vista della parte finale della stagione. Al video si aggiungono anche le parole di Paolo Slongo e dello stesso Vincenzo, rilasciate ai quotidiani sportivi. Il video Nessun suono, niente audio, a parlare sono le sole immagini: una strada di montagna che si inerpica in ...

Nibali ‘prenota il biglietto’ per la Vuelta di Spagna : “non sento dolori” : Vincenzo Nibali parla dopo l’intervento a cui si è sottoposto per recuperare dall’infortunio rimediato al Tour de France 2018, il ciclista carico per la Vuelta di Spagna Dopo l’infortunio rimediato alla schiena alla dodicesima tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali si è operato ed ora si prepara ad un recupero record. Il 25 agosto parte la Vuelta di Spagna ed il ciclista della Bahrain-Merida sarà ai nastri di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali piange la scomparsa del nonno paterno. Aveva preso il suo nome : Vincenzo Nibali piange la scomparsa dell’amato nonno paterno da cui Aveva preso anche il nome di battesimo. Lo Squalo, che un paio di giorni fa si era operato alla decima vertebra toracica dopo l’incidente al Tour de France, era molto legato a questa figura, ricordato da tutti come una persona molto umile, un gran lavoratore dalla grande moralità. Negli anni ’30 era andato in Australia per cercare fortuna, era tornato poi in ...

Ciclismo - lutto in casa Nibali : lo Squalo piange la scomparsa di nonno Vincenzo : Una notizia davvero dolorosa quella che ha raggiunto oggi Vincenzo Nibali, venuto a sapere della scomparsa del caro nonno Giornata triste per Vincenzo Nibali e per tutta la sua famiglia, oggi infatti è venuto a mancare nonno Vincenzo, figura importantissima nella vita del corridore siciliano. Una notizia dolorosa per lo Squalo e per il fratello Antonio, riuscito poche settimane fa a centrare la prima vittoria tra i pro’ al Giro ...

Tour de France - il pagellone di SportFair : Sagan e Alaphilippe snow - Craddock eroe - Dumoulin e Froome dimostrano che la doppietta Giro-Tour non è impossibile e adesso Nibali ci pensa : Tour de France, si conclude oggi a Parigi con la classica passerella sui Campi Elisi la 105ª edizione della Grand Boucle vinta da Geraint Thomas a 32 anni: il pagellone di SportFair Il Tour de France n° 105 s’è concluso oggi a Parigi con la vittoria di Geraint Thomas, 32 anni, pistard britannico del Team Sky. In carriera era sempre stato un gregario, il suo miglior piazzamento in classifica generale era stato il 15° posto sempre nei ...

Vincenzo Nibali fa luce sul suo futuro : “ho rischiato di perdere le gambe! Vuelta e Mondiali? Devo operarmi - non so se…” : Al termine del Tour de France, Vincenzo Nibali ha parlato del suo infortunio, spiegando le sue condizioni in vista dei Mondiali di Innsbruck: lo ‘Squalo’ ha poi commentato la questione sicurezza della Grande Boucle Concluso il Tour de France con la vittoria di Gerain Thomas, gli appassionati di ciclismo italiani non posso che guardare alla Grande Boucle senza sorridere. La causa è la brutta caduta, con tanto di infortunio, che ...

Nibali il dolore e l'intervento - lo Squalo tra rischi e spiegazioni : 'non faccio il dottore - ma...' : Vincenzo Nibali presto sotto i ferri: le sensazioni dello Squalo dello Stretto e i motivi che lo hanno spinto a questa decisione E' arrivata ieri la notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti i ...

Nibali il dolore e l’intervento - lo Squalo tra rischi e spiegazioni : “non faccio il dottore - ma…” : Vincenzo Nibali presto sotto i ferri: le sensazioni dello Squalo dello Stretto e i motivi che lo hanno spinto a questa decisione E’ arrivata ieri la notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi del ciclismo italiano e in particolar modo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico la prossima settimana, a seguito della brutta caduta sull’Alpe d’Huez che gli ha causato ...

Nibali ed il suo addio al Tour De France 2018 - tra i messaggi di solidarietà ne manca uno : “Froome non mi ha scritto” : Vincenzo Nibali svela i tempi di recupero dall’infortunio rimediato al Tour de France 2018 sull’Alpe d’Huez, durante la dodicesima tappa Vincenzo Nibali è stato costretto ad abbandonare il Tour de France 2018. Dopo la caduta rimediata sull’Alpe d’Huez, a pochi chilometri dal traguardo della dodicesima tappa, è stata riscontrata al corridore la frattura della decima vertebra. L’infortunio non ha permesso ...

Fratture vertebrali - la caduta di Nibali al Tour e il tifoso che l’ha sollevato di peso : ecco perché ha rischiato tantissimo e non bisogna mai farlo : Rimbalza ormai da due giorni su tutti i giornali la notizia del ritiro di Vincenzo Nibali dal Tour de France a causa della frattura della decima vertebra toracica dopo una caduta che ha dell’assurdo di cui è responsabile un tifoso. Del comportamento poco corretto degli spettatori francesi si è già discusso in lungo e in largo, ma forse non ci si è soffermati abbastanza su un altro aspetto molto importante. La frattura di una vertebra non è certo ...

Vincenzo Nibali - non è stata la moto a farlo cadere : ora l'obiettivo è il mondiale : "Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l`esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero. Grazie per tutto...

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “mai più fumogeni - non c’entrano niente col ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Tour de France – Caduta Nibali - Bugno difende l’organizzazione : “non è facile! Bisogna fare i conti con l’educazione dei tifosi” : Gianni Bugno, ex campione di ciclismo, ha preso le difese degli organizzatori del Tour de France dopo le polemiche nate a seguito della Caduta di Vincenzo Nibali nella tappa di ieri Brutta, terribile Caduta per Vincenzo Nibali, ieri, a pochi km dal traguardo della 12ª tappa del Tour de France. Il siciliano della Bahrain Merida è stato costretto a dire addio alla Grande Boucle, a causa delle conseguenze riportare: una frattura ad una ...