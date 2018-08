New York–Milano–Los Angeles–Madrid | l’editoriale del direttore su GQ settembre 2018

gqitalia

(Di lunedì 20 agosto 2018) New York, 1996. Lavoro come corrispondente negli Stati Uniti, vengo invitato alla sfilata Versus per l’inaugurazione della nuova boutique Versace sulla Quinta Avenue. Nel front row vicino a Elton John, in rosso (ovviamente) Versace, siede un’attrice ancora non conosciutissima, vista però in Desperado con Antonio Banderas e Dal tramonto all’alba con George Clooney, e che tra mariachi, pistole, vampiri e serpenti si è fatta piuttosto notare. Viene dal Messico, si chiama Salma Hayek, è minuta, ma quando partono i flash nella stanza c’è solo lei. Un concentrato di energia e carisma. Una giornalista italiana guarda scettica l’attrice: «Secondo me quella lì non va da nessuna parte». Mia moglie guarda scettica la giornalista italiana: «Secondo me ti sbagli di grosso». Ve l’ho già detto che mia moglie ha sempre ragione? Milano,. Fedele Usai, nostro amministratore delegato e fine ...