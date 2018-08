New York | in acquisto Ralph Lauren

New York : si muove a passi da gigante Transocean : Effervescente Transocean , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,16%. Lo scenario su base settimanale di Transocean rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

New York : preme sull'acceleratore Macy's : Protagonista Macy's , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

'Asia Argento pagò l'attore che la accusava di molestie'. Rivelazione del New York Times : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di violenza sessuale. Il suo fidanzato, la star televisiva culinaria Anthony Bourdain, si è unito con entusiasmo alla lotta. ...

New York : senza freni Nordstrom : Brillante rialzo per il retailer del lusso statunitense , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,60%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la ...

New York Times : Asia Argento pagò Jimmy Bennett che l’accusava di aggressione sessuale : Asia Argento, tra le principali accusatrici del produttore Harvey Weinstein nello scandalo molestie, pagò 380mila dollari (330mila euro) per fermare l’azione legale che Jimmy Bennett, un giovane attore, intendeva intraprendere nei suoi confronti per un’aggressione sessuale: lo riporta il New York Times, citando documenti inviati al giornale da una “fonte non identificata”. NYT, le accuse ad Asia Argento Jimmy Bennett, ...

New York–Milano–Los Angeles–Madrid - l’editoriale del direttore su GQ settembre 2018 : New York, 1996. Lavoro come corrispondente negli Stati Uniti, vengo invitato alla sfilata Versus per l’inaugurazione della nuova boutique Versace sulla Quinta Avenue. Nel front row vicino a Elton John, in rosso (ovviamente) Versace, siede un’attrice ancora non conosciutissima, vista però in Desperado con Antonio Banderas e Dal tramonto all’alba con George Clooney, e che tra mariachi, pistole, vampiri e serpenti si è fatta piuttosto notare. Viene ...

Professore della New York University : la Casa Bianca deve ascoltare le voci del Paese : Di recente, Ann Lee, Professore di economia e finanza presso la New York University ed esperto di relazioni sino-statunitensi, ha dichiarato in un'intervista che il governo statunitense è stato determinato a scatenare una guerra ...

Funerali Genova - vigili del fuoco acclamati come a New York l'11 settembre : Sono stati i Funerali del dolore immenso per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova, ma anche quelli degli applausi che hanno fatto da indicatore del sentimento della gente. E se c'è stata ...

Musk al New York Times : 'Sono esaurito da superlavoro' - il titolo Tesla perde il 9% in Borsa : Per due decenni Elon Musk è stato uno degli imprenditori della Silicon Valley più ambiziosi e impertinenti, uno spavaldo pioniere dell'hi-tech incurante delle critiche. Ma ora, a 47 anni, confessa in ...

Advansix in picchiata a New York : Si muove in profondo rosso Advansix , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,02% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento ...

New York : amplia il rialzo Kroger : Prepotente rialzo per Kroger , che mostra una salita bruciante del 3,70% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Kroger mantiene ...