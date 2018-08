Netflix | pubblicità tra un episodio e l' altro Abbonati scontenti | scoppia la polemica!

Netflix sta sperimentando delle pubblicità tra un episodio e l’altro : Da qualche giorno Netflix sta testando una nuova funzione che mostra una pubblicità di una serie o di un film tra un episodio e l’altro, in base ai contenuti già visti dall’utente. Per ora questa funzione è disponibile solo per The post Netflix sta sperimentando delle pubblicità tra un episodio e l’altro appeared first on Il Post.