Netflix | in test i video promozionali fra un episodio e l' altro

Netflix testa video promo tra un episodio e l'altro : Il team di Netflix sta testa ndo video promo zionali tra gli episodi degli spettacoli in streaming, soluzione che pare non piaccia agli utenti

Netflix testa video promo tra un episodio e l’altro : Il team di Netflix sta testa ndo video promo zionali tra gli episodi degli spettacoli in streaming, soluzione che pare non piaccia agli utenti L'articolo Netflix testa video promo tra un episodio e l’altro proviene da TuttoAndroid.

Netflix - nuova polemica : la protesta degli esercenti per le scelte della Mostra di Venezia - Cinema - Spettacoli : Netflix ancora una volta porta scompiglio in un festival. Dopo le polemiche che, alla fine, hanno tenuto lontane le produzioni della piattaforma streaming dal Festival di Cannes, ora anche il ...

Netflix aggiorna i test di connessione di FAST.com : A tutt'oggi, stima Netflix , gli utenti hanno usato FAST.com per eseguire 500 milioni di test di velocità in tutto il mondo. PCProfessionale

Netflix testa un nuovo pacchetto e manda in pensione le recensioni : Con la formula "Ultra" contenuti in Hdr a 16,99 euro.Conferme da un portavoce, il nuovo abbonamento potrebbe essere lanciato nei prossimi mesi

Netflix Ultra : il quarto piano in abbonamento è solo un test (per ora) : Netflix Ultra è il quarto piano introdotto dal servizio streaming statunitense al costo di 16,99€ al mese. Dunque, oltre al piano Base, Standard e Premium è disponibile anche Ultra, ma come si differenzia dalla versione premium e perché non appare a tutti questa quarta opzione? Netflix Ultra: solo un test o c’è dell’altro? Ogni volta che Netflix aumenta il prezzo dei suoi piani si solleva subito una rivolta degli utenti ...