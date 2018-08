Netflix | arriva la novità che fa infuriare molti utenti | ecco tutti i dettagli

Renee Zellweger arriva su Netflix protagonista di What/if un thriller antologico dal creatore di Revenge : Renée Zellweger sbarca nel mondo delle serie tv e per farlo scegli il porto sicuro della piattaforma globale di streaming Netflix, che permette di arrivare in tutto il mondo contemporaneamente, e la formula della serialità antologica che, come per le miniserie, permette agli attori di impegnarsi solo per una stagione.La produzione che ha scelto Renée Zellweger, al suo primo ruolo da protagonista in una serie tv, è quella di What/if un ...

Netflix e i festival del cinema : l’affaire arriva a Toronto : Nuovo capitolo della saga che vede protagonisti Netflix e i festival cinematografici. Stavolta è il Toronto International Film festival ad aver manifestato la propria posizione nei confronti del colosso dello streaming, senza dichiarazioni ufficiali ma con i fatti, inserendo nel cartellone della 43esima edizione ben sette suoi film. Persino uno in più di Venezia 75, con cui condivide due titoli: 22 July di Paul Greengrass e Roma di Alfonso ...

Personaggi di Disincanto - la serie animata del papà dei Simpson arriva su Netflix dal 17 agosto : L'universo di Matt Groening si espande con i Personaggi di Disincanto. Dal 17 agosto arriva su Netflix la nuova serie animata del papà dei Simpson. Al centro della storia, le avventure di Bean, una principessa alcolizzata, che vive nel regno medievale chiamato Dreamland insieme al suo compagno Elfo e il suo "demone personale" Luci. Durante le loro avventure, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e ...

Arriva Netflix Calibrated Mode - in esclusiva sulle TV Sony Bravia della serie Master - : Sviluppata dagli ingegneri di Sony specializzati nella qualità d'immagine in collaborazione con gli esperti in scienza del colore di Netflix, Calibrated Mode promette di offrire una immagine ...

Arriva Doctor Who 10 su Netflix? L’ultima stagione di Peter Capaldi disponibile da agosto : Manca ancora l'ufficialità, ma stando ad alcune voci, dovrebbe Arrivare Doctor Who 10 su Netflix. La decima stagione della longeva serie fantascientifica segna l'ultima volta di Peter Capaldi nei panni del Dottore, dopo il suo debutto nell'ottava stagione. Doctor Who 10 ha debuttato nel Regno Unito, sul canale BBC, il 15 aprile 2017. A fine anno, la stagione è giunta anche nel nostro Paese, trasmessa su Rai4, con lo speciale natalizio in onda ...

Sabrina - lo spin-off di Riverdale sta per arrivare su Netflix : Un altro teen-drama si aggiunge al catalogo di Netflix. In autunno è in arrivo la serie di Sabrina, titolo italianizzato per The Chilling Adventures of Sabrina. Si tratta dello spin-off di Riverdale, serie di successo disponibile da qualche settimana sul catalogo di Netflix, e a sua volta remake della celebre sit-com di fine anni "90 distribuita anche in Italia.La serie di Sabrina sarà disponibile su Netflix dal prossimo 26 ottobre, in un lancio ...

Arriva la nuova serie spagnola Elite di Netflix con gli attori de La Casa di Carta : trama e foto del cast : Già presentata come una delle novità di punta della nuova stagione, la nuova serie Elite di Netflix debutterà in catalogo il prossimo autunno con un cast appena ufficializzato che comprende molti volti noti, soprattutto per gli spettatori de La Casa di Carta. La nuova produzione originale spagnola di Netflix, la prima dopo l'enorme successo de La Casa de Papel che ha spinto il colosso dello streaming a siglare un accordo con Atresmedia per ...

Il pop di Shonda Rhimes arriva su Netflix. Ecco le otto nuove serie TV in lavorazione : Shonda Rhimes Al via l‘era Netflix per Shonda Rhimes. Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno annunciato la prima selezione di serie tv realizzate per il servizio streaming dalla “mamma” di Grey’s Anatomy. Un buon colpo commerciale, quello di assicurarsi le prestazioni in esclusiva della Rhimes, che sembra andare di pari passo con una nuova strategia del servizio streaming di strizzare sempre di più ...

Dopo La Casa di Carta su Netflix arrivano nuove serie tv originali del creatore Alex Pina : Senza ombra di dubbio il successo globale de La Casa di Carta su Netflix ha rappresentato uno spartiacque per il colosso dello streaming, ispirando anche nuovi modelli di business e motivando nuovi investimenti. Non solo Netflix ha deciso di entrare nella produzione della serie accanto ad Atresmedia per una terza (e non prevista) stagione della saga dei raPinatori della Zecca di stato spagnola, ma ha anche firmato un accordo esclusivo con il ...

Ingress arriva su Netflix : il titolo mobile dagli autori di Pokémon Go diventerà un anime : Prima di dedicarsi a Pokémon GO e di diventare uno studio di fama mondiale, nel 2013 Niantic lanciò sul mercato mobile l'apprezzato Ingress, titolo in grado di evidenziare le capacità del team e che ora sta per effettuare un importante salto di qualità, arrivando addirittura sul piccolo schermo.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, Ingress diventerà una serie TV anime prodotta da Netflix, che in questo periodo sta collaborando con ...

Negli episodi de La Casa di Carta 3 su Netflix arriva il personaggio di Istanbul? : L'arrivo de La Casa di Carta 3 su Netflix è certamente uno dei più attesi della prossima stagione: la serie creata da Álex Pina per Atresmedia, distribuita da Netflix in tutto il mondo, avrà una terza stagione prodotta proprio dal colosso dello streaming, con diverse novità a partire dalla trama e dal cast. Mentre la sinossi dei nuovi episodi è ancora top secret, il progetto sta prendendo forma in vista delle riprese che inizieranno in ...

Ora l'impulso per una Netflix europea arriva dalla Germania : Roma. Divise su quasi tutto il resto, dai dazi al diesel alle banche, Germania e Stati Uniti uniscono le forze nello streaming, il settore più effervescente e glamour del business globale. ...

