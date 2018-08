Nel Pd il dibattito riprende dai fischi di Genova

Il dibattito Nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : Anzaldi Tra i primi Michele Anzaldi, che denuncia: 'Mai si era vista la claque politica alle esequie, con un gruppo organizzato che 24 ore prima dei funerali incontra a Viareggio il ministro dell'...

Il dibattito Nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : I fischi, molti o pochi che siano stati, giunti a Maurizio Martina durante i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi hanno colpito la comunità del Pd. Soprattutto perché, negli stessi minuti, dalla stessa folla sono partiti diversi applausi per i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Molti esponenti e simpatizzanti del Partito hanno criticato le parole del premier Giuseppe Conte e dei due leader M5s e Lega, ma ...

'Questa città non è un accampamento' - CasaPound irrompe Nel dibattito sugli stagionali a Saluzzo : irrompe nell'annosa questione dei lavoratori stagionali africani a Saluzzo, anche CasaPound Italia: i militanti del movimento politico di estrema destra, hanno affisso in Via A.Gatti uno striscione ...

Un consigliere M5S ha segnato il nuovo punto più basso Nel dibattito sui vaccini : ..." nel suo lungo intervento il consigliere si scaglia contro la dittatura dei professoroni saccenti e della scienza che pretende di dire alla politica cosa fare, paragona le scoperte a dogmi religiosi ...

Crocifisso obbligatorio Nelle scuole e nei porti : la proposta della Lega scatena il dibattito : La Lega rilancia la battaglia sul crocefisso da esporre in scuole, università, aule di giustizia, porti, aeroporti e stazioni, prevedendo multe fino a mille euro. È stata presentata il 26 marzo alla Camera, quindi a pochi giorni dall'insediamento del nuovo parlamento, una proposta di legge sul tema e la notizia, in questi giorni, ha scatenato il dibattito in rete, tra favorevoli e contrari.L'hashtag #Crocifisso è rimasto ...

Non una di meno - un manifesto antisessismo per aprire un dibattito Nel rap italiano : Diciamolo chiaramente: il sessismo nel rap esiste. E altrettanto chiaramente: il sessismo nel rap non è legato alla trap o alle ultime generazioni di artisti, ma esiste fin dai primi anni di vita del genere. Probabilmente è legato al contesto socioculturale in cui l’hip-hop nasce: quello delle periferie statunitensi degli anni 70, un ambiente in cui la donna – e la donna afroamericana in particolare – è l’ultima ruota del carro in un ...

Perché povertà e lavoro sono maltrattati Nel dibattito pubblico : Pochi aspetti dell'economia e della società italiana sono tanto bistrattati nel dibattito politico e mediatico quanto le dinamiche della povertà e del mercato del lavoro. I dati dell'Istat sono ottimi e abbondanti ma ...

Vesuvio - dibattito e concerto in quota a un anno esatto dai roghi Nelle pinete : TORRE DEL GRECO - Vesuvio, un dibattito e un concerto in quota per non dimenticare i drammatici roghi del 2017. Un anno dopo i terribili incendi che mandarono in fumo oltre 200 ettari di macchia ...

Riforma Ue copyright - cinque fake-news da sfatare Nel dibattito tra pro e contro : Come in tutti i confronti pubblici su questioni importanti e con rilevanti interessi anche economici in gioco, il dibattito sulla proposta di direttiva europea in materia di diritto d’autore è caratterizzato da tesi contrapposte – e, in democrazia, è naturalmente bello e importante che sia così – e, poi, da una serie di argomenti falsi e pretestuosi messi in campo allo scopo di sostenere l’una o l’altra tesi. Questi argomenti naturalmente non ...

Diritto di migrare e criminalizzazione della solidarietà Nel tempo dei populismi. Il report del dibattito. : «Riace è stata innanzitutto un'idea e poi una realizzazione pratica di convivenza civile con persone arrivate da ogni parte del mondo» dice Mimmo Lucano , che individua le cause di questo fenomeno ...