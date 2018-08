NBA – Il padre di Klay Thompson fa impazzire Golden State | “resterà un Warriors a vita”

sportfair

: Klay Thompson agli Warriors a vita? Secondo suo padre si - mariot_22 : Klay Thompson agli Warriors a vita? Secondo suo padre si - nuova_venezia : Dwayne Wade, dall’Nba al Lido per il matrimonio del padre - Cronaca - La Nuova di Venezia -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Ildiha annunciato una notizia che farà particolarmente felici i fan di: KT11 resterà una vita Nonostante il salary cap deinon permetta grandi margini di manovra,dovrebbe restare in maglia giallo-blu ancora a lungo, probabilmente… per tutta la carriera! A svelarlo è ildel giocatore, Mychal, che intervistato alla festa d’inaugurazione del torneo di golf di beneficienza della Fondazione della Famigliaha dichiarato: “ma certo, puoi scriverlo.si ritirerà in un’uniforme degli. Giocherà al Chase Center (la nuova arena, pronta per il 2019, ndr), e non da avversario. Sarà un Warrior per i prossimi 7 o 8 anni. Qui ha trovato un ambiente speciale. Glisono speciali. Per i prossimi 6 o 7 anni saranno materiale da titolo, non vogliono distruggere il giocattolo. I ...